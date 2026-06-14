Ruszyła tegoroczna edycja programu "Wakacje z wojskiem": 27-dniowe szkolenia wojskowe dla osób w wieku 18-35 lat, dostępne w trzech terminach.

Uczestnicy otrzymają blisko 6000 zł brutto wynagrodzenia oraz pełne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

Wybierz jedną z blisko 90 jednostek w całej Polsce, by nauczyć się taktyki wojskowej, strzelania i przetrwania w terenie.

Zdobądź praktyczne umiejętności wojskowe, które mogą być początkiem Twojej drogi w Wojsku Polskim.

Wakacje z wojskiem: Ile można zarobić i jakie są warunki?

Najważniejsza informacja dla wielu chętnych to oczywiście wynagrodzenie. Mówiąc wprost: wojsko płaci za naukę. Za udział w 27-dniowym szkoleniu w ramach programu Wakacje z wojskiem każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tys. zł brutto. Co ważne, to nie jedyna korzyść.

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, ochotnicy mają zapewnione także:

zakwaterowanie,

wyżywienie,

umundurowanie,

opiekę medyczną,

ubezpieczenie.

Program skierowany jest głównie do osób młodych, w wieku od 18 do 35 lat. To idealna opcja dla maturzystów, studentów czy osób, które szukają alternatywy dla typowej pracy sezonowej. Jedynym twardym warunkiem jest ukończenie 18. roku życia.

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Terminy i lokalizacje szkoleń wojskowych w 2024 roku

Szkolenia są zorganizowane tak, by pasowały do wakacyjnych planów. W tym roku przygotowano trzy turnusy, z których każdy trwa 27 dni. PIerwsza tura ruszyła 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Ochotnicy mogą wybrać jeszcze jeden z poniższych terminów:

13 lipca – 8 sierpnia,

17 sierpnia – 12 września.

Tegoroczne szkolenie wojskowe odbędzie się w trzech różnych terminach i w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce, co daje ochotnikom dużą elastyczność. Resort obrony podkreśla, że uczestnicy mogą wybrać jednostkę nie tylko pod kątem miejsca, ale też charakteru służby. Do wyboru są m.in. jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy Marynarki Wojennej.

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