Wiele samorządów podniosło opłaty za wywóz śmieci, co szczególnie dotyka emerytów, a podwyżki średnio wynoszą 2-4 zł na osobę, choć lokalnie mogą być znacznie wyższe.

Niektóre gminy oferują seniorom programy wsparcia, takie jak zasiłki celowe (np. w Warszawie do 50% kosztów) lub zniżki (np. 20% w Katowicach), często uzależnione od dochodu lub posiadania kompostownika.

Emeryci mogą być całkowicie zwolnieni z opłaty za śmieci, jeśli nikt faktycznie nie zamieszkuje nieruchomości przez dłuższy czas (np. podczas pobytu w sanatorium).

Aby uzyskać całkowite zwolnienie, należy złożyć deklarację o braku osób zamieszkujących nieruchomość i przedstawić dowody nieobecności, pamiętając, że szczegóły procedury różnią się w zależności od gminy.

W ostatnich miesiącach wiele samorządów w Polsce podniosło opłaty za wywóz śmieci. Ten wzrost kosztów jest szczególnie odczuwalny dla emerytów, dla których każdy wydatek ma znaczenie. Choć niektóre gminy oferują częściowe zwolnienia, istnieje również możliwość całkowitego uniknięcia opłaty. Zgodnie z przepisami, opłata za wywóz śmieci powinna być uiszczana regularnie, zazwyczaj co miesiąc. Obowiązek ten dotyczy wszystkich mieszkańców, w tym również emerytów, niezależnie od tego, czy mieszkają samotnie, czy z rodziną.

Istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły. W szczególnych przypadkach emeryt może być całkowicie zwolniony z opłaty za wywóz śmieci. Dotyczy to sytuacji, gdy nikt faktycznie nie zamieszkuje danej nieruchomości.

Opłaty za śmieci wzrosły w niemal całym kraju, a w niektórych miejscach podwyżki dopiero wejdą w życie lub są planowane. Dotychczas średnia skala podwyżek sięgnęła od 2 zł do 4 zł na osobę. W niektórych lokalizacjach trzeba jednak płacić nawet kilkanaście złotych więcej. Główne powody wprowadzania wyższych opłat to brak podwyżek od dłuższego czasu, rosnące koszty gospodarowania odpadami oraz nieefektywna segregacja.

Gminne programy wsparcia dla seniorów

Niektóre samorządy oferują programy wsparcia dla seniorów, które pomagają im w pokryciu kosztów związanych z wywozem śmieci. Przykładowo, w Warszawie obowiązuje Warszawska Pomoc Osłonowa, z której mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo domowe w pojedynkę, których dochód nie przekracza 1940 zł netto. W takim przypadku przyznawany jest zasiłek celowy w kwocie minimum 50% kosztów opłaty za śmieci.

Samorządy w całym kraju zwalniają z opłat w różnym wymiarze i pod różnymi warunkami. W Katowicach można zapłacić 20% mniej, a w Gdyni zwolnienie dotyczy domów jednorodzinnych z kompostownikiem.

Można jednak w ogóle nie płacić za wywóz śmieci. Jest to możliwe, gdy nikt faktycznie nie mieszka w danej nieruchomości. Emeryci przebywający dłuższy czas poza miejscem zamieszkania – w sanatorium, domu opieki, u rodziny, znajomych itd. – mogą liczyć na 100% zwolnienia z opłaty za śmieci. Odpady nie są wytwarzane, więc nie można naliczać opłaty za ich wywóz.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za śmieci?

Wyjazd na dłuższy czas z domu (więcej niż miesiąc lub dwa) powinno poprzedzić zgłoszenie nieobecności, by opłata za śmieci nie była naliczana. Aby skorzystać z pełnego zwolnienia, senior powinien:

Złożyć deklarację o braku osób zamieszkujących nieruchomość.

Wskazać okres, w którym lokal pozostaje niezamieszkany.

Przedstawić dowody, które potwierdzą brak stałego pobytu (np. zaświadczenie z domu opieki, kopia biletu lotniczego).

Podobnie jak w przypadku zniżek na opłatę za śmieci, tak i w wypadku kompletnego zwolnienia z opłaty wnioskowanie wygląda inaczej w zależności od gminy. Możliwe jest także, że od wnioskodawcy wymagane będzie dostarczenie oświadczenia o niewytwarzaniu odpadów.

Opłata za śmieci opisana jest w Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przepisy pozwalają samorządom decydować o zwolnieniu z opłaty. Dlatego też w jednej gminie sprawa może wyglądać zupełnie inaczej niż w sąsiedniej.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.