Waloryzacja zmieni 14. emerytury! Wielu seniorów nie dostanie czternastek

O ile 13. emerytura jest przyznawana wszystkim seniorom w kwietniu, niezależnie od wysokości ich świadczenia, tak 14. emerytura przysługuje tylko osobom z niższymi emeryturami. Już w marcu 2025 roku emerytury wzrosną w efekcie waloryzacji, część seniorów przestanie kwalifikować się do otrzymania czternastki!

Limit dochodowy wynosi 2900 zł brutto i jest zapisany w ustawie jako stały, to znaczy, że w przeciwieństwie do emerytur, nie rośnie przy corocznej waloryzacji. Seniorzy, którzy otrzymują jednak świadczenia powyżej tej kwoty wciąż mogą dostać 14. emeryturę, ale będzie ono pomniejszone według zasady "złotówka za złotówkę".

Według obecnych danych, waloryzacja w 2025 roku powinna wynieść 4,93 proc. Wysokość wskaźnika wynika z średniorocznej inflacji podanej przez GUS (3,6 proc. w 2024 roku), oraz danych o wzroście wynagrodzeń (10,5 proc. w listopadzie 2024 roku - najnowsze dane). Wskaźnik waloryzacji może się jeszcze nieznacznie zmienić, gdy poznamy dane o wzroście wynagrodzeń za cały 2024 rok. A jak to wpłynie na 14. emerytury i kto może stracić świadczenie?

Kto nie dostanie czternastki, a kto dostanie ją mniejszej wysokości? Emeryci na koniec roku nie będą stratni

Waloryzacja sprawi, że pełna kwota 14. emerytury zmieni się z 1780,96 zł do 1868,80 zł. Aby wyjaśnić jak wpłynie to na wypłaty czternastego świadczenia, musimy wziąć pod uwagę sytuację z 2024 roku. Minimalna emerytura, więc i wysokość 14. emerytury wynosiła 1780,96 zł. Przy limicie 2900 zł, senior który otrzymywał 3000 zł emerytury brutto, dostał 1680,96 zł czternastki (minus 100 zł, bo o tyle przekroczył limit). Z racji, że czternastka żeby była wypłacona musiała wynieść minimum 50 zł, to czternastkę w jakiejkolwiek, nawet najniższej kwocie otrzymywali seniorzy z emeryturą do 4630,96 zł brutto.

Przykładowo, senior ze świadczeniem wysokości 4500 zł w 2024 roku otrzymał 180,96 zł czternastki. Jednak po waloryzacji 4,93 proc., w marcu 2025 roku jego świadczenie wzrośnie do 4722 zł. Tym samym przekroczy już limit i straci kompletnie prawo do czternastki! Warto jednak podkreślić, że w skali roku senior wyjdzie "na plus", bo zamiast jednorazowej wypłaty niecałych 181 zł, będzie otrzymał co miesiąc o 222 zł większe świadczenie.

Z kolei senior, który otrzymywał świadczenie w okolicach średniej emerytury (3500 zł brutto), w 2024 roku dostał 14. emeryturę wysokości 1180,96 zł. Waloryzacja podniesie jego comiesięczne świadczenie do 3673 zł (wzrost o 173 zł), ale jego czternasta emerytura zmniejszy się do 1 096,18 zł (mniej o niecałe 100 zł). Tak jak senior, który stracił całkowicie czternastkę, w skali roku i tak dostanie więcej pieniędzy.

Seniorzy koniec końców nie będą więc stratni na waloryzacji, niemniej jeśli rząd nie podniesie ustawowego limitu 2900 zł w 14. emeryturze, wraz z kolejnymi waloryzacjami świadczenie może w ciągu lat praktycznie zniknąć.