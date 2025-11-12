Waloryzacja to coroczna podwyżka emerytur i rent, obliczana na podstawie inflacji i wzrostu płac, mająca zrekompensować seniorom wzrost cen.

Wskaźnik waloryzacji na 2025 rok wyniósł 5,5%, co jest znacznie mniej niż w poprzednich latach, a na 2026 rok prognozowany jest dalszy spadek do około 3,79%.

Spadek wskaźnika waloryzacji wynika głównie z niższej inflacji i spowolnienia wzrostu płac, co oznacza niższe podwyżki świadczeń w przyszłości.

Przewidywane podwyżki emerytur w 2027 roku będą skromne, np. najniższa emerytura wzrośnie o około 70 zł, osiągając 1950,29 zł.

Na czym polega waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych, która ma zrekompensować seniorom wzrost cen i inflację. Jej wysokość obliczana jest na podstawie specjalnego algorytmu, który uwzględnia dwa główne czynniki: średnioroczną inflację oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zgodnie z przepisami, wskaźnik waloryzacji musi obejmować inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac. Dzięki temu świadczenia emerytów nie tracą na wartości.

Waloryzacja 2025 – niższa niż w poprzednich latach

Tegoroczna waloryzacja wyniosła 5,5 proc., co oznacza wyraźny spadek względem lat poprzednich. Dla porównania w 2023 roku świadczenia wzrosły aż o 14,8 proc., a w 2024 roku o 12,12 proc. Głównym powodem mniejszej podwyżki była spadająca inflacja, która przestała być dwucyfrowa, jak w rekordowych latach 2022–2023.

Niestety, wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku waloryzacja będzie jeszcze niższa.

Prognozy na 2027 rok – niższy wskaźnik i mniejsze podwyżki

W projekcie budżetu państwa na 2027 rok rząd założył wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,88 proc.. Jednak najnowsze dane ekonomiczne sugerują, że rzeczywisty wynik może być niższy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wzrost płac w III kwartale 2025 roku wyniósł jedynie 7,5 proc.. Z kolei Narodowy Bank Polski, w najnowszym "Raporcie o inflacji", prognozuje, że inflacja w 2026 roku utrzyma się na poziomie 2,9 proc.

Przy takich założeniach wskaźnik waloryzacji wyniósłby około 3,79 proc., czyli o 1,71 punktu procentowego mniej niż w 2025 roku. Jeśli trend spadkowy inflacji się utrzyma, realna waloryzacja może być jeszcze niższa.

Ile wyniosą emerytury po waloryzacji 2027

Z wyliczeń wynika, że przy wskaźniku 3,79 proc.:

* najniższa emerytura, obecnie wynosząca 1878,91 zł, wzrośnie o około 70 zł, do poziomu 1950,20 zł,

* świadczenie w wysokości 3700 zł brutto zwiększy się o 140 zł, osiągając 3840 zł,

* emeryt otrzymujący 6000 zł miesięcznie dostanie 228 zł więcej, czyli 6228 zł.

Ostateczne wartości poznamy w lutym 2027 roku, kiedy GUS opublikuje dane o inflacji i wynagrodzeniach za cały 2025 rok. Waloryzacja świadczeń zostanie wprowadzona 1 marca 2027 roku.

Szczegółowe wyliczenia prezentujemy w GALERII.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek