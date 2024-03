Nowa 13. i 14. emerytura. Seniorze, oto kwoty i terminy wypłat

Waloryzacja 13. i 14. emerytury w 2024 roku

Świadczenia dla emerytów i rencistów podlegają waloryzacji. Ta grupa nie dostanie podwyżek inflacyjnych od pracodawców, więc musi o nią dbać państwo. Wskaźnik podwyżki dla seniorów wylicza się na podstawie wybranych danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Kluczowe parametry to inflacja i wzrost średniego wynagrodzenia. Po zastosowaniu odpowiedniego rachunku otrzymujemy wskaźnik, o jaki wzrosną świadczenia. Biorąc pod uwagę ostatnie dane z GUS, możemy uznać, że wskaźnik marcowej waloryzacji wyniesie 11,9 proc. Ma to wpływ na wysokość nie tylko podstawowych emerytur, ale i 13-tki oraz 14-tki. Po zastosowaniu podwyżki świadczeń o 11,9 proc. uzyskamy najniższą emeryturę rzędu 1777 zł. W związku z tym, że 13. emerytura jest wysokości właśnie najniżej emerytury, to wzrośnie ona z 1588 zł do 1777 zł. Co istotne, wszyscy emeryci dostaną 13-tkę takiej samej wysokości. Nieco inne prawidła dotyczą 14-tki. Tutaj jest już limit i zasada pomniejszania „złotówka za złotówkę”. 14 emerytura w 2024 może wynieść maksymalnie 2650 zł. Taką kwotę brutto mogą dostać osoby, których podstawowa emerytura nie przekracza kwoty 2900 zł. Od tego pułapu stawka spada. 14. emerytury nie otrzymają osoby, których emerytura przekracza 5500 zł brutto. Szczegółowe przykładowe wyliczenia prezentujemy w galerii.

W galerii poniżej zobaczysz dokładne wyliczenia waloryzacji emerytur 2024:

