800 plus z dodatkowym wymogiem. Kluczowe zmiany w świadczeniu dla dzieci

Termin wypłaty czternastej emerytury w 2025 roku

Wiadomo już, kiedy seniorzy mogą spodziewać się dodatkowych środków. Czternasta emerytura w 2025 roku zostanie wypłacona we wrześniu, razem ze standardowym świadczeniem. Zgodnie z projektem rozporządzenia, świadczenie trafi do osób uprawnionych, które na dzień 31 sierpnia 2025 roku będą miały prawo do emerytury lub renty.

ZUS wypłaca świadczenia w sześciu terminach miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. W 2025 roku czternastka będzie zatem przekazywana w następujących dniach:

poniedziałek, 1 września,

piątek, 5 września (za 6.),

środa, 10 września,

poniedziałek, 15 września,

piątek, 19 września (za 20.),

czwartek, 25 września.

Świadczenie zostanie przyznane z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

Wysokość czternastej emerytury i limit dochodowy

Pełna czternastka w 2025 roku będzie równa minimalnej emeryturze i wyniesie 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto). Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają taką samą kwotę.

Zgodnie z ustawą, prawo do pełnej czternastki przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej granicy działa mechanizm "złotówka za złotówkę" – czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Dla przykładu:

emeryt z 3000 zł brutto otrzyma 1405,81 zł netto czternastki,osoba z emeryturą 3500 zł dostanie tylko 1010,81 zł,przy emeryturze 4000 zł – czternastka spadnie do 615,81 zł,a przy 4500 zł – zaledwie 220,81 zł.

Gdy świadczenie podstawowe przekroczy 4728,91 zł brutto, czternastka nie będzie przysługiwać w ogóle.

Kto straci na czternastej emeryturze i dlaczego?

Osoby, których emerytura przekracza limit 2900 zł brutto, otrzymają czternastą emeryturę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. To efekt działania zasady "złotówka za złotówkę".

Przykładowo, senior z emeryturą 3900 zł brutto otrzyma ok. 694,81 zł netto czternastki. To niemal 1000 zł mniej niż osoba z emeryturą poniżej 2900 zł.

Emerytura: 3900 zł brutto

Przekroczenie limitu: 1000 zł

Czternastka pomniejszona: 1878,91 - 1000 = 878,91 zł brutto (ok. 694,81 zł netto)

Problem potęguje się z każdą waloryzacją świadczeń. Emerytury rosną, ale limit dochodowy czternastej emerytury pozostaje bez zmian. Coraz więcej seniorów traci część lub całą czternastkę.

Kto nie dostanie czternastej emerytury wcale?

Nie tylko przekroczenie limitu dochodowego czternastej emerytury może pozbawić seniorów dodatkowych pieniędzy. Czternastej emerytury w 2025 roku nie otrzymają osoby, którym zawieszono wypłatę świadczenia na dzień 31 sierpnia 2025 roku (np. z powodu nadmiernego dorabiania). Świadczenie nie przysługuje także osobom, które pobierają świadczenia nieobjęte ustawą (np. zagraniczne emerytury).

Pełna lista świadczeń uprawniających do czternastki obejmuje m.in. emeryturę, rentę (także socjalną), nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne.