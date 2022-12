Ile seniorzy zyskają na waloryzacji emerytur w 2023 r?

Zgodnie z wyliczeniami Super Biznesu przy emeryturze 2 500 zł i wskaźniku 20,5 proc., senior zyskać powinien 513 zł. Im wyższe świadczenie, tym większa podwyżka. Jeśli otrzymujemy 3 500 zł., przy takim wskaźniku powinniśmy zyskać 718 zł. Rząd wprowadził również ustawową podwyżkę minimalnego świadczenia, które ma wynieść od marca 2023 roku 1588,44 zł. Zwaloryzowana o 20,5 proc. minimalna emerytura da seniorowi podwyżkę o 326 zł. Oczywiście są to wyłącznie symulacje, a ostateczne kwoty poznamy w marcu 2023 r.

Waloryzacja emerytur ostro w górę!

Emerytury są waloryzowane zawsze od 1 marca, to też emeryci muszą poczekać jeszcze trzy i pół miesiąca. Ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji poznamy w lutym, gdy GUS wyliczy dane ekonomiczne za 2022 rok. Obecnie rząd zapowiada waloryzację wysokości 13,8 proc. (oraz gwarancję, że każda emerytura wzrośnie przynajmniej o 250 zł), ale kolejne dane inflacyjne mogą ten wskaźnik zrewidować. Biorąc pod uwagę dane GUS, to jeśli dojdzie do korekty, to niemal na pewno nie będzie ona wykonana w dół, więc wskaźnik waloryzacji względem tego podanego przez rząd może tylko wzrosnąć.

Gdzie sprawdzić wysokość emerytury netto? Ministerstwo Finansów udostępniło kalkulator emerytur

Ministerstwo Finansów przygotowało kalkulator, który pozwala seniorom wyliczyć wysokość emerytury po reformie podatkowej. Emeryci mogą sprawdzić, czy wypłaty z ZUS zgadzają się z tym, co wylicza resort finansów. Narzędzie pozwala również samemu policzyć, czy np. opłaca się dorabiać do świadczenia.

