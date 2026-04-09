PSL chce podwyższyć kwotę wolną od podatku aż do 60 tys. zł — dowiedz się, jak i kiedy

Emerytura bez podatku to nie slogan — projekt ustawy właśnie trafił do Sejmu

Sprawdź, ile zaoszczędzisz na każdym etapie planowanych zmian podatkowych

Premier Tusk obiecał zmiany „do końca kadencji” — czy tym razem dotrzyma słowa?

Kwota wolna od podatku 60 tys. zł — PSL składa projekt ustawy

PSL zapowiada złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt jest efektem uchwał przyjętych pod koniec marca przez Radę Naczelną ugrupowania. Poinformował o tym poseł Marek Sawicki.

Celem projektu jest realizacja jednej z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł znalazło się wówczas wśród „stu konkretów” KO.

Podwyżka w trzech etapach — ile wyniesie kwota wolna w kolejnych latach?

Projekt PSL zakłada stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od podatku. Zmiany byłyby rozłożone na trzy lata:

rok 1: kwota wolna wzrośnie do 35 tys. zł

kwota wolna wzrośnie do rok 2: kwota wolna wzrośnie do 45 tys. zł

kwota wolna wzrośnie do rok 3: kwota wolna osiągnie docelowy poziom 60 tys. zł

Dziś kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Jej podwojenie to koszt rzędu 55,9 mld zł rocznie dla budżetu państwa — tak wynikało z szacunków Ministerstwa Finansów.

Emerytura bez podatku — co to oznacza w praktyce?

Projekt PSL przewiduje nie tylko wyższą kwotę wolną od podatku. Ma też wprowadzić emeryturę bez podatku. To oznacza, że seniorzy, których świadczenia nie przekraczają określonego progu, w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego.

Dziś wielu emerytów odprowadza podatek, mimo że ich dochody są stosunkowo niskie. Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł sprawia, że osoby zarabiające lub pobierające świadczenia do tej kwoty rocznie (czyli ok. 5 tys. zł miesięcznie) nie zapłacą skarbówce ani grosza.

800 plus a kwota wolna od podatku — nowe powiązanie

PSL proponuje również powiązanie programu 800 plus z wysokością kwoty wolnej od podatku. Szczegółowe mechanizmy tego rozwiązania mają zostać doprecyzowane w projekcie ustawy.

Klub PSL zapowiada też inne inicjatywy legislacyjne. Jedną z nich jest projekt dotyczący zablokowania likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.

Tusk obiecał, minister hamuje — co z kwotą wolną 60 tys. zł?

Premier Donald Tusk wielokrotnie deklarował podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. W maju ubiegłego roku zapewniał, że stanie się to „do końca tej kadencji”.

„To jest moja twarda obietnica, że do końca tej kadencji” — mówił Tusk, zastrzegając jednocześnie, że zależy to od stanu finansów publicznych.

Minister finansów Andrzej Domański przyznał jednak, że zmiana nie zmieści się w budżecie na 2026 rok. Jednocześnie zapewnił, że resort pracuje nad jej wdrożeniem w kolejnych latach. Polska nie może przekroczyć określonego poziomu deficytu — grozi to utratą środków europejskich.

Kiedy emerytura bez podatku stanie się faktem?

Projekt PSL ma wkrótce trafić do prac parlamentarnych. Jego losy zależą jednak od woli koalicji rządzącej i kondycji finansów publicznych. Obietnica podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł czeka na realizację od wyborów w 2023 roku.

Jeśli projekt przejdzie przez Sejm, pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze w tej kadencji. Seniorzy z emeryturą do ok. 5 tys. zł miesięcznie mogliby wówczas przestać płacić podatek dochodowy całkowicie.

PASZYK O POZYCJI PSL: TO NIE SONDAŻE WYGRYWAJĄ WYBORY | Poranny Ring