Emerytura wyższa nawet o 300 zł! Projekt jest już w Sejmie! Seniorzy zyskają na tym krocie

Emerytury bez podatku w Polsce

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk obiecuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł. Projekt ustawy już trafił do Sejmu. Gdyby zmiany weszły w życie, to dużo więcej seniorów niż obecnie byłoby zwolnionych z PIT. W takiej sytuacji od emerytur do 5 tys. zł brutto odprowadzana byłaby tylko składka zdrowotna rzędu 9 proc.. Taki zabieg sprawiłby, że w portfelu emeryta ze świadczeniem bliskim 5 tys. zł brutto zostałoby blisko 4 tys. zł w skali roku. To ogromna kwota. W przypadku średniej emerytury, która to wynosi ok. 2,7 tys. zł mówimy o kwocie 24 zł miesięcznie, co w skali roku daje już kwotę bliską 300 zł. W GALERII przedstawiamy, ile seniorzy mogliby zyskać, gdyby propozycja Donalda Tuska i jego ugrupowania weszła w życie.

Kwota wolna od podatku to wartość naszego rocznego dochodu, od której nie płacimy podatku PIT. Od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. W praktyce oznacza to, że seniorzy z emeryturą do 2,5 tys. zł zwolnieni są z podatku dochodowego i muszą odprowadzać tylko składkę zdrowotną 9 proc. Po proponowanych zmianach w takiej sytuacji byliby emeryci z emeryturami miesięcznymi do 5 tys. zł brutto.

