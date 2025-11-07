Emerytura wyższa o ponad 40 proc. ZUS ma gotowe rozwiązanie

ZUS podkreśla, że dłuższa praca po osiągnięciu wieku emerytalnego może znacząco zwiększyć wysokość przyszłych świadczeń.

Polacy często przechodzą na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, mimo że opóźnienie tej decyzji o kilka lat przynosi wymierne korzyści finansowe.

O ile dokładnie może wzrosnąć Twoja emerytura dzięki dodatkowym latom pracy i dlaczego coraz więcej seniorów decyduje się na dłuższą aktywność zawodową?

Dłuższa praca się opłaca – dane z ZUS to potwierdzają

Obowiązujący wiek emerytalny w Polsce to: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obecnie około 70 proc. Polaków kończy pracę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, mimo że minimalne świadczenie to zaledwie 1878 zł brutto.

ZUS przypomina, że decyzja o przejściu na emeryturę ma kluczowe znaczenie na wysokość świadczenia. Z wyliczeń instytucji przekazanych „Faktowi” wynika, że każdy dodatkowy rok pracy znacząco zwiększa przyszłe świadczenie.

O ile można zwiększyć emeryturę?

ZUS przedstawił kalkulacje dotyczące kobiety i mężczyzny, którzy rozpoczęli pracę w wieku 25 lat i przez cały okres kariery odprowadzali składki od przeciętnego wynagrodzenia. W takim przypadku, jak podaje instytucja, opóźnienie decyzji o przejściu na emeryturę przynosi następujące efekty:

+12 proc. po roku pracy dłużej (styczeń 2026 r.),

+26 proc. po dwóch latach (styczeń 2027 r.),

+41 proc. po trzech latach (styczeń 2028 r.).

Jak podkreślono w publikacji „Faktu”, część seniorów wybiera inne rozwiązanie – pobierają świadczenie i jednocześnie pracują. Aby to było możliwe, muszą jednak formalnie rozwiązać umowę o pracę choćby na jeden dzień.

Dorabianie bez limitów i rosnąca liczba aktywnych seniorów

ZUS przypomina, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Co więcej, raz w roku mają prawo do przeliczenia świadczenia, uwzględniającego nowe składki. Z danych ZUS wynika, że w ciągu dziewięciu lat liczba pracujących emerytów wzrosła aż o 51,7 proc. – z 575,5 tys. w 2015 roku do ponad 872,5 tys. pod koniec 2024 r. Tak duży wzrost pokazuje, że coraz więcej Polaków dostrzega korzyści z dłuższej aktywności zawodowej.

Choć rząd zapowiada, że nie planuje podniesienia wieku emerytalnego, chce zachęcać obywateli do pozostania na rynku pracy dłużej. Jak podsumowuje ZUS, kilka dodatkowych lat aktywności zawodowej może okazać się najlepszym sposobem na wyraźne podniesienie wysokości świadczenia i zapewnienie sobie wyższego standardu życia po zakończeniu kariery.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025