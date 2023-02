Emerytura za trzy lata wstecz? Kto skorzysta na wstecznych emeryturach!

ZUS wypłaci emerytury nawet za trzy lata wstecz

"Fakt" przypomina, że przepis dotyczący wypłaty emerytury "wstecz" ma swoje źródło w tzw. rządowej tarczy covidowej. Osoby, które w czasie pandemii COVID-19 chciały przejść na emeryturę lub złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, miały ograniczoną możliwość wizyty w urzędzie z powodu lockdownu. "Dlatego wprowadzono przepisy, które zakładają, że osobom, które zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, ZUS wyliczy tę wysokość od dnia, w którym dana osoba spełniła warunki do świadczenia - jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r." - wskazuje "Fakt".

Jeśli więc ktoś w lutym 2020 r. osiągnął wiek emerytalny i teraz chce otrzymywać świadczenie, może złożyć odpowiedni wniosek w ZUS, aby emeryturę przyznano mu wstecz. "W takim wypadku świadczenie może zostać wypłacone od marca 2020 r." - czytamy. Przepis zakłada również możliwość uzyskania wyrównania. Osoba, której ZUS wyliczy 2000 zł emerytury, może dostać świadczenia nawet za trzy lata wstecz, czyli nawet 36 tys. zł (nie uwzględniając waloryzacji). Nie wszystkim się to jednak opłaci.

O emeryturę "wstecz" mogą ubiegać się ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny przed ogłoszeniem pandemii COVID-19 lub w jej trakcie i do tej pory na nią nie przeszli. Osoba, która zdecyduje się złożyć wniosek o wypłatę świadczenia za poprzednie lata, powinna do niego dołączyć oświadczenie i zaznaczyć w nim, że chce, aby emerytura była przyznana lub przeliczona z datą wsteczną. W tym celu należy skorzystać z formularza ZUS ERO, dostępnego w placówkach i na stronie internetowej ZUS.

O emeryturę "wstecz" można wystąpić do 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Według aktualnych ustaleń w Polsce ma on obowiązywać do 31 marca. ZUS wyliczy wysokość świadczenia od dnia, w którym osoba spełniła warunki do skorzystania z rozwiązania, jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r.

