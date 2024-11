Emeryturę wzięła sąsiadka i nie chciała oddać. Wszystko przez pomyłkę listonosza

Co obiecują kandydaci na prezydenta RP? Ekonomista ujawnia [WIDEO]

Wypłata emerytur

- Wszystkie interwencje, jakie miałam w związku z brakiem wypłaty lub spóźnieniem, po sprawdzeniu dotyczyły przekazów pocztowych - przyznała Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, cytowana przez interia.pl. Zatem czarno na białym widać, że podając konto bankowe w ZUS, zmniejsza się prawdopodobieństwo pomyłki w wypłacie emerytury. Obecnie z takiego kanału przekazania emerytury korzysta już ponad 85 proc. seniorów. Pozostałe 15 proc., czyli około 950 tys. osób, wciąż dostaje emeryturę w tradycyjnej korespondencji.

Aby zminimalizować ryzyko pomyłki przy wypłacie pieniędzy przez listonosza, od 2023 roku trzeba wylegitymować się dowodem osobistym. Jednak nie da się uniknąć pomyłek. Pewna emerytka z Warszawy nie dostała swojej emerytury. Zaniepokojona brak wizyty listonosza z emeryturą, wszczęła w tej sprawie interwencję. Okazało się, że ZUS przekazał wypłatę, listonosz odebrał przekaz i poszedł w teren. Jednak zapukał do drzwi innej osoby. A pech chciał, że obydwie panie nosiły to samo nazwisko. Tym sposobem emeryturę dostała sąsiadka starszej pani. Niestety, kobieta nie chciała oddać pieniędzy i przekonywała, że jej też są potrzebne. Sprawą zajęła się policja i zachłanna seniorka musiała oddać pieniądze.

Emerytura na koncie

Zatem najlepszym rozwiązaniem okazuje się podanie numeru konta w ZUS. Jeśli dana osoba tego nie zrobiła, to nic straconego. W ZUS należy złożyć wniosek dotyczący zmiany sposobu doręczenia emerytury z tradycyjnego na przelew bankowy. We wniosku trzeba podać numer konta, na które ma wpływać świadczenie. ZUS już od następnego cyklu wypłat wyśle świadczenie we wskazany sposób.