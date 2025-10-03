Emerytury i renty w górę! Znamy stawki waloryzacji na 2026 rok

2025-10-03

Inflacja choć zwalnia, to jednak cały czas drenuje nasze portfele, a seniorzy z uwagą śledzą wszelkie informacje dotyczące ich przyszłych świadczeń. Po tym, jak we wrześniu zabrakło dodatkowej waloryzacji, oczy wszystkich zwrócone są na rok 2026. Mamy dobre wieści! Znamy już wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Sprawdź, od kiedy zaczną obowiązywać nowe stawki i o ile konkretnie wzrośnie Twoje świadczenie. Czy podwyżka zrekompensuje rosnące koszty życia?

• Waloryzacja emerytur i rent, mająca na celu ochronę ich wartości przed inflacją, odbywa się co roku 1 marca.

• W 2025 roku świadczenia wzrosły o 5,5%, podnosząc minimalną emeryturę do 1 878,91 zł brutto.

• Na 2026 rok rząd przewiduje waloryzację na poziomie 4,9%, co oznacza wzrost minimalnej emerytury do 1 970,98 zł brutto (o około 92 zł).

• Realna wartość tej podwyżki będzie zależała od inflacji w 2025 roku, a waloryzacja ta jest najniższa od kilku lat.

Waloryzacja emerytur i rent to mechanizm, który ma na celu ochronę realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych w obliczu inflacji. Polega na podnoszeniu kwot świadczeń w oparciu o wskaźnik, który uwzględnia zarówno inflację, jak i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu emeryci i renciści mogą utrzymać swój standard życia, pomimo wzrostu cen towarów i usług.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest corocznie, zawsze 1 marca. Nie inaczej będzie w 2026 roku – to właśnie od tego dnia emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych przelewów na swoich kontach. Warto zaznaczyć, że termin ten jest stały i niezależny od bieżącej sytuacji gospodarczej.

Ile wyniosła ostatnia waloryzacja?

Ostatnia podwyżka świadczeń miała miejsce 1 marca 2025 r. Wówczas emerytury i renty wzrosły o 5,5%, co przełożyło się na następujące kwoty:

  • Minimalna emerytura: 1 878,91 zł brutto (wzrost o 97,95 zł),
  • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1 409,18 zł brutto (wzrost o 73,46 zł),
  • Dodatki pielęgnacyjny, kombatancki i za tajne nauczanie: 348,22 zł brutto (wzrost o 18,15 zł).

Waloryzacja w 2025 roku została wyliczona na podstawie:

  • Średniorocznej inflacji w 2024 r. – 3,6%,
  • Realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – 9,5% (uwzględniono 20%, czyli 1,9%).

Łącznie dało to podwyżkę świadczeń o 5,5%.

Waloryzacja w 2026 roku – co już wiemy?

Rząd przyjął wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,9%. Co to oznacza dla portfeli emerytów i rencistów?

  • Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł brutto,
  • Miesięczna podwyżka wyniesie około 92 zł brutto.

Mechanizm waloryzacji jest ściśle określony w ustawie. Uwzględnia on średnioroczną inflację (dla gospodarstw emeryckich lub ogółem, wybierana jest wyższa wartość), powiększoną o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Na 2026 r. rząd zdecydował się zastosować właśnie ten minimalny wskaźnik, co oznacza najniższą podwyżkę od kilku lat.

Wzrost świadczeń o 4,9% to z pewnością dobra wiadomość, jednak należy pamiętać, że realna wartość tej podwyżki zależy od poziomu inflacji w 2025 roku. Jeśli inflacja okaże się wyższa, siła nabywcza emerytur i rent może nieznacznie spaść. Dlatego tak ważne jest monitorowanie sytuacji gospodarczej i podejmowanie działań mających na celu ograniczenie wzrostu cen.

Co dalej? Przyszłość emerytur w Polsce

System emerytalny w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami. Starzejące się społeczeństwo, niskie wskaźniki urodzeń i zmiany na rynku pracy to tylko niektóre z czynników, które wpływają na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego tak ważne jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki społecznej i gospodarczej, która zapewni godne emerytury dla przyszłych pokoleń. Dyskusja na temat reformy emerytalnej powinna być kontynuowana, aby znaleźć optymalne rozwiązania, które zapewnią stabilność finansową systemu i godne życie dla seniorów.  

