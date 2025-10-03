• Waloryzacja emerytur i rent, mająca na celu ochronę ich wartości przed inflacją, odbywa się co roku 1 marca.

• W 2025 roku świadczenia wzrosły o 5,5%, podnosząc minimalną emeryturę do 1 878,91 zł brutto.

• Na 2026 rok rząd przewiduje waloryzację na poziomie 4,9%, co oznacza wzrost minimalnej emerytury do 1 970,98 zł brutto (o około 92 zł).

• Realna wartość tej podwyżki będzie zależała od inflacji w 2025 roku, a waloryzacja ta jest najniższa od kilku lat.

Waloryzacja emerytur i rent to mechanizm, który ma na celu ochronę realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych w obliczu inflacji. Polega na podnoszeniu kwot świadczeń w oparciu o wskaźnik, który uwzględnia zarówno inflację, jak i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu emeryci i renciści mogą utrzymać swój standard życia, pomimo wzrostu cen towarów i usług.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest corocznie, zawsze 1 marca. Nie inaczej będzie w 2026 roku – to właśnie od tego dnia emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych przelewów na swoich kontach. Warto zaznaczyć, że termin ten jest stały i niezależny od bieżącej sytuacji gospodarczej.

Ile wyniosła ostatnia waloryzacja?

Ostatnia podwyżka świadczeń miała miejsce 1 marca 2025 r. Wówczas emerytury i renty wzrosły o 5,5%, co przełożyło się na następujące kwoty:

Minimalna emerytura: 1 878,91 zł brutto (wzrost o 97,95 zł),

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1 409,18 zł brutto (wzrost o 73,46 zł),

Dodatki pielęgnacyjny, kombatancki i za tajne nauczanie: 348,22 zł brutto (wzrost o 18,15 zł).

Waloryzacja w 2025 roku została wyliczona na podstawie:

Średniorocznej inflacji w 2024 r. – 3,6%,

Realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – 9,5% (uwzględniono 20%, czyli 1,9%).

Łącznie dało to podwyżkę świadczeń o 5,5%.

Waloryzacja w 2026 roku – co już wiemy?

Rząd przyjął wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,9%. Co to oznacza dla portfeli emerytów i rencistów?

Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł brutto,

Miesięczna podwyżka wyniesie około 92 zł brutto.

Mechanizm waloryzacji jest ściśle określony w ustawie. Uwzględnia on średnioroczną inflację (dla gospodarstw emeryckich lub ogółem, wybierana jest wyższa wartość), powiększoną o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Na 2026 r. rząd zdecydował się zastosować właśnie ten minimalny wskaźnik, co oznacza najniższą podwyżkę od kilku lat.

Wzrost świadczeń o 4,9% to z pewnością dobra wiadomość, jednak należy pamiętać, że realna wartość tej podwyżki zależy od poziomu inflacji w 2025 roku. Jeśli inflacja okaże się wyższa, siła nabywcza emerytur i rent może nieznacznie spaść. Dlatego tak ważne jest monitorowanie sytuacji gospodarczej i podejmowanie działań mających na celu ograniczenie wzrostu cen.

Co dalej? Przyszłość emerytur w Polsce

System emerytalny w Polsce stoi przed wieloma wyzwaniami. Starzejące się społeczeństwo, niskie wskaźniki urodzeń i zmiany na rynku pracy to tylko niektóre z czynników, które wpływają na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego tak ważne jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki społecznej i gospodarczej, która zapewni godne emerytury dla przyszłych pokoleń. Dyskusja na temat reformy emerytalnej powinna być kontynuowana, aby znaleźć optymalne rozwiązania, które zapewnią stabilność finansową systemu i godne życie dla seniorów.

