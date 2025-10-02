Do soboty 4 października w Biedronce trwa wiele promocji 1+1 lub 2+1 gratis na popularne produkty, takie jak olej rzepakowy, herbaty, pistacje, batony Snickers i napoje Riviva.

Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert na kosmetyki oraz chemię gospodarczą (perfumy Eden, płyn Domestos) w formule gratisowej.

Większość promocji 1+1 i 2+1 gratis posiada limity dzienne na liczbę produktów, choć niektóre nie mają ograniczeń.

Aby skorzystać z promocji i odebrać produkty gratis, należy zeskanować kartę Moja Biedronka przy kasie i spełnić warunki konkretnej oferty.

Mega promocje w Biedronce

Do soboty w Biedronce trwa promocja 1+1 gratis na olej rzepakowy Wyborny w butelce 1 l. Kupując jedną sztukę, druga zostaje wydana bez opłat. Limit dzienny w tej ofercie to 2 butelki gratis. Wszystkie rodzaje herbat Lipton w Biedronce objęte są promocją 2+1 gratis. W praktyce oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań, trzecie – najtańsze – dodawane jest bezpłatnie. Tutaj obowiązuje limit dzienny 6 opakowań gratis.

Pistacje i batony Snickers w akcji 2+1

Miłośnicy orzechów mogą liczyć na darmowe paczki pistacji. Wystarczy kupić dwie sztuki, a trzecia – najtańsza – zostanie dodana gratis. Na tę ofertę nie nałożono limitu dziennego. Słodki akcent w promocji stanowią batony Snickers. Przy zakupie dwóch, trzeci jest gratis.

Do soboty trwa też promocja na wszystkie napoje Riviva – zarówno soki, nektary, jak i inne warianty w dowolnych litrażach. Mechanizm jest prosty: przy zakupie trzech sztuk, najtańszy napój trafia do koszyka za darmo. Dzienne ograniczenie tej oferty to 6 butelek gratis.

Kultowa promocja na masło

Z kartą Moja Biedronka lub aplikacją za masło ekstra Łowickie zapłacimy tylko 4,75 zł, przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny - 3 opakowania na kartę Moja Biedronka

Kosmetyki i chemia gospodarcza za darmo

Z kartą Moja Biedronka można także odebrać środki higieny i produkty do domu:

* kosmetyki Gillette – promocja 1+1 gratis, do 4 sztuk dziennie,

* żele pod prysznic Adidas – 1+1 gratis, do 4 sztuk dziennie,

* pasta do zębów Colgate Total – 1+1 gratis, do 4 sztuk dziennie,

* płyn do płukania Silan – 1+1 gratis, do 4 szt. dziennie,

* pieluchomajtki Pampers - 1+1 gratis, do 2 szt. dziennie.

