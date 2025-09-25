6,5 mln emerytów i rencistów otrzymało "czternastkę" w 2025 roku, bez konieczności składania wniosków.

Wysokość świadczenia wyniosła 1878,91 zł brutto, o około 98 zł więcej niż w 2024 roku, i jest równa minimalnej emeryturze.

Pełną kwotę otrzymali ci, których świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto; powyżej tej kwoty zastosowano zasadę "złotówka za złotówkę".

"Czternastka" nie przysługiwała osobom z emeryturą powyżej 4728,91 zł brutto.

Czternasta emerytura – kto ją otrzymał?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że we wrześniu zakończono przelewy i przekazy pocztowe z tytułu dodatkowego rocznego świadczenia. W sumie pieniądze trafiły do 6,5 mln emerytów i rencistów.

Jak przypomniał Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS:

– Aby je otrzymać, odbiorcy nie muszą składać dodatkowych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyzna, wyliczy i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu.

Wysokość czternastki w 2025 roku

W tym roku kwota świadczenia wyniosła 1878,91 zł brutto, czyli około 98 zł więcej niż w 2024 roku. Tak jak w przypadku trzynastej emerytury, czternastka jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r.

Pełną kwotę brutto otrzymały osoby, których długoterminowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Dla wyższych świadczeń zastosowano mechanizm stopniowego pomniejszania na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Wypłata nie była realizowana, jeśli po obliczeniach kwota czternastki spadła poniżej 50 zł brutto. Oznacza to, że nie otrzymały jej osoby pobierające emeryturę lub rentę powyżej 4728,91 zł brutto.

Kto jeszcze dostanie czternastkę?

Choć zasadnicza część wypłat już się zakończyła, ZUS podkreśla, że pod koniec września dodatkowe świadczenie trafi również do osób pobierających świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny.

Całość wypłat w ramach czternastej emerytury w 2025 roku przekroczyła 7,6 mld zł netto, co potwierdza, że dodatkowe świadczenie stało się ważnym elementem systemu wsparcia seniorów.

