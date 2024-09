Emerytury księży w Polsce. Jakie świadczenia pobierają duchowni?

Mobbing to plaga, a nie wyjątek. Dane szokują

Ile wynosi emerytura księży w Polsce?

Wysokość emerytur otrzymywanych przez duchownych zależy przede wszystkim od stanowiska, jakie zajmowali kościele. Księża otrzymują podwójną emeryturę. Pierwsza — wypłacana jest przez ZUS po ukończeniu 65. roku życia, a jej wysokość w dużym stopniu zależy od tego, czy duchowny zajmował się tylko działalnością duszpasterską (wówczas odprowadza 20 proc. składki ZUS, a pozostałe 80 proc. opłacane jest z Funduszu Kościelnego), czy dodatkowo pracował na umowie o pracę np. jako katecheta czy kapelan i odprowadzał pełne składki. Kolejne świadczenie jest wypłacane przez Fundusz Kościelny, gdy duchowny skończy 75 lat.

Podstawowe świadczenie emerytalne, wypłacane przez ZUS dla księży, wynosi około 1600 zł - informuje serwis forsal.pl. Przy średnich zarobkach emerytura duchownego to ok 2,5 tys. zł. Podstawowa emerytura wypłacana z Funduszu Kościelnego dla księży, którzy ukończyli 75 lat wynosi ok. 2,5 tys. zł. Zazwyczaj emerytowani duchowni mogą liczyć na emeryturę wynoszącą łącznie 5 tys. zł.

Emerytury biskupów

Biskupi najczęściej otrzymują emerytury w wysokości 10 tys. zł, ale są świadczenie może być dużo wyższe. Abp Sławoj Leszek Głódź, były metropolita gdański otrzymuje 23 tys. złotych miesięcznie brutto. Jak wyliczał "Fakt", na kwotę składają się emerytura kościelna (ok. 5 tys. zł) oraz generalska (ok. 18 tys. zł). Dodatkowo diecezja pokrywa koszty związane z mieszkaniem i wyżywieniem duchownego.

Czy jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 1950 roku formie rekompensaty dla Kościołów za przejęcia nieruchomości ziemskich przez państwo (czyli za czasów Polski Rzeczpospolitej Ludowej). Pieniądze z funduszu są przeznaczane nie tylko na rzecz Kościoła, ale także na innych związków wyznaniowych.

Aż 95 proc. wydatków Funduszu Kościelnego to składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych. Korzystają z niego wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały w Polsce w 1950 r. i nie utraciły żadnych nieruchomości. W tegorocznym budżecie na Fundusz Kościelny zapisano 257 mln zł.

