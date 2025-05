mObywatel: Rewolucja w Dostępie do Informacji Emerytalnych

Jeszcze za kadencji Prawa i Sprawiedliwości pojawił się pomysł, aby stworzyć Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), który miał umożliwić Polakom dostęp do kompleksowych danych dotyczących składek ZUS, prognozowanej emerytury, Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz funduszy emerytalnych. Projekt nie został zrealizowany przez obecny rząd, m.in. ze względu na jego wysokie koszty (szacunkowo 250 mln zł).

Zamiast tego obecny rząd zdecydował się na stworzenie podobnej funkcjonalności, ale integrując ja z popularną aplikacją mObywatel. Jak pisze na portalu X Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek integracja odbędzie się praktycznie bez dodatkowych kosztów po stronie budżetu państwa. Projektem zmian i wdrożeniem zajmie się Ministerstwo Cyfryzacji.

Nowe funkcje mObywatela. Kiedy zmiana wejdzie w życie?

Wprowadzenie zmian oznacza, że w aplikacji mObywatel pojawi się wygodny i szybki dostęp do informacji o składkach zgromadzonych w ZUS oraz o prognozowanej emeryturze. Co więcej, użytkownicy będą mogli również sprawdzić stan środków zgromadzonych w innych produktach emerytalnych, takich jak IKE, IKZE i fundusze emerytalne. Wszystko to w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z marca 2025 roku, z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 9 milionów Polaków. Integracja informacji emerytalnych z tą popularną aplikacją to strategiczny ruch, który ma na celu uproszczenie dostępu do ważnych danych i zwiększenie świadomości emerytalnej społeczeństwa.

Projekt został już zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów, a rząd ma się nim zająć już we wtorek (20 maja). Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie nowe funkcje zostaną udostępnione użytkownikom aplikacji mObywatel.

