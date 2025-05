i Autor: Shutterstock mObywatel

Rewolucja w twoim smartfonie! mObywatel z nowymi funkcjami

Rząd przyjął nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel, co oznacza rewolucję w dostępie do usług publicznych. Czekają nas cyfrowe legitymacje dla uczniów i nauczycieli, rozszerzone możliwości podpisu elektronicznego, asystent oparty na sztucznej inteligencji oraz usługa mStłuczka do szybkiego zgłaszania kolizji drogowych. Sprawdź, co nowego w mObywatel!