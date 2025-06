i Autor: ap, shutterstock

Waloryzacja

Emerytury w górę? Rząd Tuska podjął decyzję!

Rząd planuje podwyższyć emerytury i renty w przyszłym roku o co najmniej 4,9 proc. To oznacza, że od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura może wzrosnąć o 92,07 zł. Propozycja ta została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego i ma na celu dostosowanie świadczeń do rosnących kosztów życia. Jakie zmiany czekają emerytów i rencistów w nadchodzącym roku?