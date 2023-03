Europejski Kongres Samorządów. „Nowa solidarność dla nowej epoki”

„Nowa solidarność dla nowej epoki”

EKS to doskonała przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i poszukiwania skutecznych rozwiązań, w którym udział biorą wyjątkowi goście – liderzy samorządów polskich i europejskich. Kongres to również miejsce do zacieśniania współpracy między przedstawicielami różnych obszarów: polityki, organizacji pozarządowych, nauki, kultury, biznesu czy mediów.

To hasło przewodnie marcowego Europejskiego Kongresu Samorządów. Nad wydarzeniem patronat wziął Super Biznes. O sile i sprawnym działaniu państwa decydują silne i sprawne samorządy, które już niejednokrotnie udowodniły swoją skuteczność, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (pandemia Covid-19, mieszkańcy Ukrainy uciekający do Polski przed wojną). To właśnie samorządy reagują jako pierwsze w nagłych sytuacjach i angażują się w niemal każdą sferę społeczną i gospodarczą. To na samorządowcach ciąży obowiązek zarządzenia i wprowadzania reform społecznych, a ponieważ są bliżej lokalnej społeczności – najlepiej rozumieją jej potrzeby.

W nadchodzącej epoce kluczowe wydaje się zwiększenie współpracy i zrozumienia, solidarności pomimo dzielących nas różnic, zwłaszcza w kontekście minionej epoki, zwieńczonej tragicznymi wydarzeniami – pandemią, wojną w Ukrainie, kryzysem energetycznym. W mocy samorządów jest budowanie porozumienia lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego, a także inicjowanie lokalnych projektów, które zyskują rangę międzynarodową i są motorem szeroko zakrojonej współpracy między państwami.

Europejski Kongres Społeczny w Mikołajkach zaplanowano na dwa dni, podczas których prelegenci oraz goście będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych i inspirujących wydarzeniach. EKS obejmuje 12 ścieżek tematycznych:

Biznes i Zarządzanie

Gospodarka

Społeczeństwo

Finanse

Zrównoważony Rozwój

Współpraca Międzyregionalna

Forum Kultury Regionów

Salon Przemysłu Turystycznego

Zdrowie

Ochrona Środowiska

Samorząd Przyszłości

Wydarzenia Specjalne (m.in.: sesje plenarne, bloki programowe, panele dyskusyjne, a także warsztaty, wykłady, prezentacje raportów i wydarzenia kulturalne).

Podczas debat poruszane będą zagadnienia z zakresu współczesnej urbanistyki, rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, ochrony środowiska, zdrowia i działań samorządów w najbliższej przyszłości. Więcej informacji na temat Europejskiego Kongresu Samorządów znajduje się na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/viii-europejski-kongres-samorzadow/

W Mikołajkach podczas EKS pojawi się ponad 2 tys. osób! Będą to przedstawiciele polskich i europejskich samorządów, polityki centralnej i międzynarodowej, elit regionalnych, lokalnych, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Oprócz merytorycznych dyskusji, budowania świadomości społecznej i ekonomicznej, a także wyznaczania kierunków rozwoju samorządności w kraju i Europie – uczestnicy wydarzenia mogą nawiązać z reprezentantami różnych środowisk kontakty, które zaowocują satysfakcjonującą współpracą w przyszłości. Między kolejnymi inspirującymi wydarzeniami EKS z pewnością znajdzie się odrobina czasu na odpoczynek w urokliwie położonym hotelu - na malowniczym terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Sonda Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry? TAK NIE NIE WIEM