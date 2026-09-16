Uruchomienie przez Ministerstwo Cyfryzacji środowiska testowego dla Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

Możliwość sprawdzania przez firmy, jak ich usługi zintegrują się z nowym systemem.

Portfel jako przyszła, integralna część aplikacji mObywatel.

Potwierdzanie tożsamości czy wieku bez pokazywania całego dokumentu.

Kluczowe znaczenie testów dla sektorów finansów, telekomunikacji i transportu.

To ważny dzień dla cyfryzacji w Polsce. 16 września 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki uruchomiło tak zwaną piaskownicę (ang. sandbox), czyli środowisko testowe. To w nim firmy i instytucje mogą sprawdzać, jak ich własne usługi będą współpracować z nadchodzącą nowością.

W praktyce oznacza to, że bank, operator komórkowy czy nawet mały sklep internetowy może podłączyć swoje systemy i zobaczyć, jak będzie wyglądał proces potwierdzania tożsamości klienta za pomocą cyfrowego portfela. Chodzi o to, by przygotować się na zmiany z wyprzedzeniem, zdobyć doświadczenie i uniknąć problemów, gdy rozwiązanie wejdzie na dobre do powszechnego użytku.

Udostępniony sandbox to oficjalne i bezpłatne środowisko testowe, gdzie firmy mogą sprawdzić integrację swoich usług z Europejskim Portfelem Tożsamości Cyfrowej. Dzięki temu będą mogły testować procesy związane z cyfrowym potwierdzaniem tożsamości i weryfikować swoje rozwiązania, zanim trafią one do klientów.

Jak podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, to kluczowy moment dla polskiej gospodarki.

Jesteśmy pionierami we wdrażaniu usług cyfrowych. Dzisiaj zaczynamy kolejny rozdział - otwieramy przedsiębiorcom drogę do testowania rozwiązań, które wkrótce staną się standardem cyfrowych usług w całej Unii Europejskiej. Im szybciej firmy sprawdzą je w praktyce, tym lepiej poradzą sobie na rynkach europejskich po pełnym wdrożeniu cyfrowego portfela.

Spokojnie, nie trzeba będzie instalować żadnej nowej aplikacji. Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zostanie wbudowany bezpośrednio w dobrze znanego Polakom mObywatela. To będzie po prostu jego nowa, potężna funkcja, która pojawi się po jednej z przyszłych aktualizacji.

Największa zmiana? Sposób, w jaki będziemy udostępniać swoje dane. Dziś, pokazując komuś mDowód w aplikacji, robimy w zasadzie to samo, co z plastikowym dokumentem – pokazujemy wszystko. Imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, numer PESEL. Nowy portfel ma to zmienić. Zamiast pokazywać cały dokument, będziemy mogli udostępnić tylko jedną, konkretną informację, czyli tzw. poświadczenie.

Wyobraź sobie, że chcesz wypożyczyć samochód. Zamiast pokazywać całe prawo jazdy, aplikacja wygeneruje jedynie potwierdzenie, że masz uprawnienia do kierowania pojazdami danej kategorii. Podobnie przy zakupie alkoholu – sprzedawca na swoim terminalu dostanie tylko komunikat „tak, osoba jest pełnoletnia”, bez dostępu do reszty Twoich danych. To bezpieczniejsze i daje nam znacznie większą kontrolę nad naszą prywatnością. W ramach obecnych testów uczestnicy korzystają z demonstracyjnej wersji aplikacji o nazwie „mObywatel Europa”.

Odpowiedź jest prosta: praktycznie każda firma, która w jakikolwiek sposób musi potwierdzać tożsamość swoich klientów. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że dostęp do środowiska testowego jest szczególnie ważny dla kilku kluczowych branż. Jeśli prowadzisz biznes w którymś z tych obszarów, lepiej nie zwlekaj.

Na liście znajdują się przede wszystkim:

sektor finansowy i ubezpieczeniowy (np. przy zakładaniu konta, braniu pożyczki),

telekomunikacja (np. przy podpisywaniu umowy na abonament),

transport i mobilność (np. wypożyczalnie aut, hulajnóg, usługi car-sharingu),

ochrona zdrowia (np. potwierdzanie tożsamości pacjenta w placówce),

edukacja,

handel (np. przy sprzedaży towarów z ograniczeniem wiekowym),

usługi cyfrowe.

Dlaczego to tak istotne? Ponieważ za kilka lat weryfikacja klienta za pomocą cyfrowego portfela stanie się standardem. Przygotowanie się na Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej jest kluczowe dla firm z tych sektorów, bo szybkie i bezpieczne potwierdzenie danych klienta to podstawa ich działalności. Firmy, które już teraz wezmą udział w testach, nie tylko dostosują swoje systemy informatyczne, ale też będą mogły zgłaszać uwagi i realnie wpłynąć na ostateczny kształt tego narzędzia.

Organizacja, która chce dołączyć do testów, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach rządowych i dostarczyć wymagane dokumenty.

Historia mObywatel