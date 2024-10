Europejskie Forum Nowych Idei dobiega końca

Pół miliarda złotych kary dla Biedronki. Poszło to rabaty

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy - zachwalają organizatorzy. W tym roku kongres odbył się w dniach 16-18 października. Wśród gości znaleźli się prezydent Lech Wałęsa, premier Donald Tusk, premier Jerzy Buzek, minister finansów Andrzej Domański, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, prezydentka-elekt Białorusi Świetłana Cichanouska. Do Sopotu przybyli przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki. Podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów debatowali o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii. Forum w Sopocie co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej.

Ważnym elementem forum jest uroczysta gala, na której wręczane są nagrody. Laureatami tegorocznych Nagród Konfederacji Lewiatan zostali Hanna Machińska, Maria Waliczek, Leszek Balcerowicz, Piotr Voelkel i Sylwia Zadrożna. Statuetki wręczono w czwartek 17 października 2024 roku w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. "Super Biznes" objął wydarzenie patronatem medialnym.

