Co warto wiedzieć przed rezerwacją:

Tygodniowy pobyt dla rodziny 2+1 w polskich górach kosztuje od 2,5 tys. zł – trzykrotnie mniej niż w Alpach

Białka Tatrzańska i Szczyrk są droższe od Zakopanego, choć niektóre kurorty potaniały nawet o 300 zł

Skipassy w Polsce podrożały do 800-900 zł za 5 dni, a w Szwajcarii kosztują już ponad 2 tys. zł

Pierwszy weekend ferii (17-18 stycznia) rozpoczyna się dla pięciu województw, ostatnia tura kończy się 1 marca

Ferie zimowe 2026: kiedy i dla kogo

Ferie zimowe w Polsce podzielono tradycyjnie na trzy tury. Pierwsza rozpoczyna się już w najbliższy weekend (17-18 stycznia) i obejmuje województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Druga tura (2-15 lutego) to wypoczynek dla dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. Ostatni urlop zimowy (16 lutego – 1 marca) przypadnie uczniom z podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Ceny noclegów na ferie 2026: Polska i zagranica

Analiza portalu Rankomat.pl jednoznacznie pokazuje, że wypoczynek w polskich górach pozostaje znacznie bardziej opłacalny. Tygodniowy pobyt w hotelu 3-gwiazdkowym, czyli 6 noclegów ze śniadaniami, dla rodziny 2+1 (dwoje dorosłych z 10-letnim dzieckiem) w Polsce można uzyskać już od 2533 zł w Karpaczu. To niemal połowa ceny francuskiego Val Thorens (5354 zł) i zaledwie ćwierć stawki z austriackiego Kitzbühel, gdzie minimalna cena wynosi aż 9232 zł.

Najtańsze polskie opcje to Karpacz (2533 zł) oraz Szpindlerowy Młyn po czeskiej stronie Karkonoszy (3022 zł). Zakopane, dotychczas kojarzone z wysokimi cenami, kosztuje 3156 zł za tydzień. To wyraźnie mniej niż Białka Tatrzańska czy Szczyrk, który mimo że potaniał o 300 zł w stosunku do roku ubiegłego, pozostaje najdroższą polską miejscowością w zestawieniu – stawki zaczynają się od równo 5000 zł.

Kwatery prywatne tańsze od hoteli

Rodziny szukające oszczędności powinny rozważyć nocleg w kwaterach prywatnych zamiast hoteli. W Białce Tatrzańskiej, Zakopanem czy Szczyrku pensjonaty oferują wyraźnie niższe stawki. We Włoszech i Austrii różnica jest jeszcze bardziej widoczna – kwatery prywatne potrafią być nawet dwukrotnie tańsze od hoteli 3-gwiazdkowych. Wyjątek stanowi szwajcarski Zermatt, gdzie ze względu na specyfikę rynku kwatery prywatne są droższe od hoteli.

Gdzie potaniało, a gdzie podrożało

Porównanie cen rok do roku przynosi mieszane wiadomości. Taniej niż w poprzednie ferie jest w Szklarskiej Porębie i Szczyrku – różnice sięgają od 118 do 300 zł za 6 nocy. Z drugiej strony, wypoczynek w Zakopanem podrożał o prawie 200 zł, w Zieleńcu o 300 zł, a najbardziej – w Białce Tatrzańskiej, gdzie trzeba dopłacić 500 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Za granicą sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Szpindlerowy Młyn staniał o prawie 400 zł, a szwajcarski Zermatt o 500 zł. Stabilne ceny utrzymuje Kitzbühel, natomiast drastyczny wzrost odnotowano w dwóch włoskich kurortach. Val Thorens podrożał o 800 zł, a Livigno aż o 2600 zł. Ta ostatnia podwyżka może być efektem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortinie (6-22 lutego), która leży w połowie drogi między Mediolanem a Livigno.

Skipassy 2026: ile kosztuje dostęp do stoków

Koszty noclegów to nie wszystko. Aktywny wypoczynek wymaga zakupu skipassu, który w polskich kurortach kosztuje od 750 do 900 zł za 5 dni dla osoby dorosłej. W porównaniu z rokiem ubiegłym wszystkie lokalizacje odnotowały podwyżki. Białka Tatrzańska podniosła ceny z 735 do 800 zł, Szklarska Poręba z 705 do 750 zł, Szczyrk z 830 do 900 zł. Najbardziej podrożało Zakopane – było prawie 650 zł, teraz jest 800 zł.

Za granicą skipassy są jeszcze droższe. W Szpindlerowym Młynie wynoszą 1100 zł, a w pozostałych alpejskich kurortach przekraczają 1000 zł zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Rekord bije szwajcarski Zermatt z ceną 2180 zł za 5-dniowy dostęp do stoków dla osoby dorosłej (dla 10-latka to 50 proc. mniej).

Ferie 2026: ile kosztuje wyjazd dla rodziny

Łącząc koszty noclegu i skipassu, tygodniowy wyjazd rodziny 2+1 do Karpacza to wydatek około 4,8 tys. zł (2533 zł nocleg + około 2250 zł za skipassy dla wszystkich). W Zakopanem będzie to około 5,6 tys. zł, a w Szczyrku już ponad 7,4 tys. zł. Za granicą sumy są zdecydowanie wyższe – minimalne wydatki w alpejskich kurortach zaczynają się od 8-9 tys. zł i mogą sięgać nawet 13-14 tys. zł w najdroższych lokalizacjach.

QUIZ PRL. Ferie zimowe w PRL: Jak wyglądał wypoczynek polskich uczniów? Pytanie 1 z 15 Gdzie dzieci wychowywane w PRL-u spędzały ferie zimowe? na koloniach i obozach zimowych na Kubie, gdzie słońce i pogoda na obozach snowboardowych Następne pytanie