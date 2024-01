Ferie z thermomixem? Sposoby Polaków na drożyznę

Ile zapłacimy za ferie w górach?

Tysiące Polaków wybiera spędzenie ferii w polskich górach. Jak podaje "Onet", powołujący się na turystę z Warszawy, w tym roku ceny w górach są wysokie, jednak niewiele wyższe niż w zeszłym roku. W 2024 roku za pięciodniowy pobyt w apartamencie z własną łazienką i aneksem kuchennym trzeba zapłacić 160 zł za dobę, co daje łącznie 800 zł. Turysta zaznacza tyle kosztuje pobyt w takich miejscach jak Jurgów czy Czarna Góra, a nie np. w Białce Tatrzańskiej. Tygodniowy wyjazd w góry dla 4-osobowej rodziny to wydatek minimum 3-4 tys. zł. Najmniejszy koszt to noclegi. W górach jest wiele miejsc, gdzie w komfortowych warunkach można spać już za około 50-60 zł za osobę

Na ferie z thermomixem

Wczasowicze oszczędzają na jedzeniu w restauracjach, gdzie ceny mocno poszły w górę, przygotowując posiłki samodzielnie w aneksach kuchennych. W restauracji obiad dla dwóch osób to wydatek ok. 80-100 zł – podaje onet.pl. Jak mówi właścicielka pensjonatu, turyści przywożą ze sobą jedzenie w słoikach i odgrzewają na miejscu. Wiele ludzi wozi też ze sobą na urlop Thermomix. Robią zakupy w marketach i później gotują coś na szybko po powrocie ze stoku. Takie mamy czasy - podała właścicielka w rozmowie z "Onetem".

Droższe karnety na stoki narciarskie

W tym roku droższe są karnety na stoki narciarskie. Jak wskazała żona turysty, stać ich było jedynie na "skipass umożliwiający jazdę na wszystkich stokach spiętych systemem Tatry Super Ski na trzy dni" - czytamy na onet.pl. Łączny koszt wyniósł 850 zł, do którego należy doliczyć 240 zł za wypożyczenie nart.

Tatry Super Ski jest średnio 5-10 zł droższy niż w 2023 r. Podrożały jednak też bilety na m.in. Chochołowskie Termy. Za 3-godzinny bilet normalny należy zapłacić 99, czyli o 30 zł więcej niż rok temu. Ulgowy natomiast kosztuje 69 zł, czyli 10 zł więcej. Podrożał także bilet rodzinny "2+2" i kosztuje — już nie 205 zł — a 259 zł. Nie podrożały natomiast zbytnio wypożyczalnie sprzętu. Jeśli wypożyczalnia nart leży trochę dalej od stoku, to komplet (narty, kijki, buty) wynajmiemy w niej już za 30 zł na dobę.

Dodatkowe atrakcje mocno w górę

Droższe w górach są także bilety wstępu na wszystkie dodatkowe atrakcje, jakie oferuje Zakopane i okolice. Turyści więcej muszą zapłacić za wstęp na każdy z sześciu działających pod Tatrami kompleksów z basenami termalnymi. W największych z nich — Chochołowskich Termach — bilet wstępu na 3 godziny to koszt 99 zł (wejściówka dla dorosłych) oraz 69 zł dla seniorów i dzieci. Bilet wstępu dla "rodziny 2+2" to koszt 259 zł. Wzrost cen wynosi ok. 30 proc.

