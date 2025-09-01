Volkswagen Group Polska zapłaci 74 mln zł kary za manipulacje w testach emisji spalin (Dieselgate) z lat 2008-2015, co jest efektem ugody z UOKiK.

Afera Dieselgate polegała na instalowaniu nielegalnego oprogramowania zaniżającego emisję tlenków azotu w warunkach laboratoryjnych, podczas gdy w rzeczywistości pojazdy przekraczały normy nawet 40-krotnie.

UOKiK uznał, że Volkswagen Group Polska wprowadzał konsumentów w błąd co do ekologiczności i spełniania norm emisji przez samochody marek VW, Seat, Skoda i Audi.

Koncern poniósł już ponad 30 mld euro kosztów związanych z aferą, głównie w USA, a w skandal zamieszane były także inne firmy, jak Daimler czy BMW

Ugoda z UOKiK i ostateczna wysokość kary

Sprawa ciągnąca się od lat znajduje swój finał w sądowej ugodzie. Volkswagen Group Polska, importer pojazdów marek takich jak Volkswagen, Seat, Skoda i Audi, zapłaci blisko 74 miliony złotych kary. To efekt ugody zawartej ze spółką przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pierwotna decyzja urzędu z 2020 roku spotkała się z odwołaniem ze strony koncernu, jednak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał obie strony do podjęcia rozmów ugodowych, które zakończyły się porozumieniem.

Jak wyjaśnia prezes UOKiK, Tomasz Chróstny: „Wzięliśmy pod uwagę opinię sądu i we współpracy z Prokuratorią Generalną zdecydowaliśmy o zawarciu z Volkswagen Group Polska ugody, która następnie została zatwierdzona przez sąd. Efektem jest decyzja zmieniająca. (…) Ostateczna kara nałożona na spółkę wynosi blisko 74 miliony zł”.

Na czym polegała afera Dieselgate?

Afera Dieselgate to jeden z największych skandali w historii współczesnej motoryzacji. proceder manipulowania wynikami testów toksyczności spalin był stosowany przez koncern Volkswagena w latach 2008-2015. Sprawa wyszła na jaw w 2015 roku po śledztwie Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Koncern został zmuszony do przyznania się, że w 11 milionach pojazdów na całym świecie zainstalował nielegalne oprogramowanie, tzw. urządzenie udaremniające.

Nielegalne oprogramowanie zaniżało poziom emisji szkodliwych tlenków azotu w warunkach laboratoryjnych, podczas gdy w normalnym użytkowaniu pojazdy przekraczały amerykańskie normy zanieczyszczeń nawet 40-krotnie. Globalne koszty związane z grzywnami i akcjami naprawczymi przekroczyły 30 miliardów euro, a w skandal zamieszane były również inne czołowe firmy, w tym Daimler, BMW, FCA oraz producent części Robert Bosch.

Co zarzucał Volkswagenowi polski urząd?

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji z 2020 roku postawił spółce Volkswagen Group Polska dwa główne zarzuty. Pierwszy dotyczył wprowadzania konsumentów w błąd w kwestii kluczowych parametrów ekologicznych sprzedawanych aut.

Urząd uznał, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd co do spełniania normy Euro 5, wymogów w zakresie emisji tlenków azotu (NOx) oraz ekologiczności samochodów marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi. Ponadto UOKiK zarzucił spółce, że kierowała do dealerów wytyczne, które sugerowały automatyczne odrzucanie reklamacji klientów związanych z niezgodnością towaru z umową, co stanowiło dodatkową nieuczciwą praktykę rynkową. Zawarta ugoda kończy postępowanie w tej sprawie na polskim rynku.

