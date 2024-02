Finanse emeryta. Dodatki dla wybranych grup zawodowych na emeryturze

Spis treści

300 plus dla sołtysów 2024

Sołtysowe jest dodatkiem do emerytury przyznawanym emerytowanym sołtysom, którzy byli nimi przez co najmniej dwie kadencje (8 lat), ale ciągłość kadencji nie jest wymagana. Wypłaca go KRUS. Aby otrzymać sołtysowe, trzeba złożyć wniosek. Wysokość dodatku dla sołtysów to 300 złotych miesięcznie. Dodatek podlega waloryzacji, którą KRUS przeprowadza z urzędu. Biorąc pod uwagę prognozowany wskaźnik waloryzacji 12,3 proc., od 1 marca dodatek dla sołtysów wyniesie 336,9 zł.

Świadczenie ratownicze jest dodatkiem przyznanym pierwotnie w wysokości 200 zł strażakom-ochotnikom i ratownikom górskim za długoletnią służbę i zaangażowanie w działania ratownicze. Wypłaca się je co miesiąc, niezależnie od wysokości emerytury. Aby mieć przyznane „ratownicze”, trzeba mieć określoną liczbę lat służby i aktywny udział w działaniach ratowniczych. O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety 60+ po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni 65+, którzy przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, a także kobiety 60+ i mężczyźni 65+, którzy brali udział w działaniach ratowniczych ratownictwa górskiego. W marcu 2023 r. dodatek został zwaloryzowany do 230 zł, a od 1 marca 2024 r. będzie wynosił ok. 260 zł.

Rodziny i osoby o niskich dochodach mają problem z kosztami energii, które często stanowią największą część ich domowych budżetów. W 2024 roku blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce dostanie pomoc od państwa na pokrycie części kosztów energii oraz związanych z nimi rosnących cen żywności. Wysokość dodatku osłonowego wynosi od 228,80 zł do 822,25 zł. Wniosek o pieniądze trzeba złożyć do 30 kwietnia. Podobnie, jak to miało miejsce dotychczas, dodatek ma wspierać najniżej uposażone gospodarstwa domowe. Wsparcie dotyczy pierwszego półrocza 2024 roku, a osoby spełniające ustawowe kryterium dochodowe mogą ubiegać się o to świadczenie. Przysługuje ono:

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie jest większa niż 2100 zł,

osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2100 zł, ale wtedy dodatek osłonowy jest pomniejszany o kwotę, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód; gdy jednak dodatek okaże się niższy niż 20 zł, nie będzie wypłacany.

Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego dodatek osłonowy w 2024 r. to 228,80 zł, dla składającego się z 2 do 3 osób 343,2 zł, dla składającego się z 4 do 5 osób 486,2 zł, a dla składającego się z co najmniej 6 osób dodatek 657,8 zł.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Takie źródło ogrzewania musi jednak zostać zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub do centralnej ewidencji emisyjności budynków opalających domy węglem. Podwyższony dodatek osłonowy dotyczy również gospodarstw domowych znajdujących się w blokach, w których mieszkania opalane są przez kotłownię węglem.

W 2024 r. podwyższony dodatek osłonowy wynosi dla gospodarstwa domowego 1-osobowego 286 zł, dla 2- i 3-osobowego 429 zł, dla 4- i 5-osobowego 607,75 zł, a dla 6-osób i więcej 822,25 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy za 2024 r. można składać od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wypłata świadczenia w formie jednorazowej nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

To dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające pokryć koszty utrzymania zamieszkiwanej nieruchomości: czy to domu, czy mieszkania. Aby dostać taką pomoc finansową od gminy, trzeba mieć tytuł prawny do mieszkania bądź domu jednorodzinnego, w którym się mieszka, np. własność lub najem. Trzeba spełniać także kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód nie może przekraczać 40 proc. (w gospodarstwie jednoosobowym), bądź 30 proc. (w domostwie wieloosobowym) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Poza tym powierzchnia użytkowa mieszkania bądź domu nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż 30 proc. (lub 50 proc., ale pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 proc.).

Próg dochodowy dodatku mieszkaniowego w 2024 roku dla gospodarstw jednoosobowych wynosi 2850,70 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych 2138,02 zł.

O dodatek mieszkaniowy dla emerytów można się starać także wtedy, gdy średni dochód na członka rodziny przekracza limit nie bardziej niż o wysokość dodatku. Wtedy wartość dodatku obniża się o wysokość nadwyżki ponad limit. W tym roku seniorzy mogą liczyć na 230 zł dodatku mieszkaniowego miesięcznie, co daje 2760 zł rocznie.

