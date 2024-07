Spis treści

Przelewy omyłkowe nie należą do rzadkości. Skoro ktoś, w tym ty, mógł niechcący, ale skutecznie przelać jakąś kwotę na nieprawidłowy numer konta, to znaczy, że do kogoś musiały one trafić. Gdy takie niespodziewane pieniądze trafiają na nasze konta, zawsze pojawia się pokusa, aby uznać je za swoje. Niektórzy ludzie, o niecnych zamiarach, chcący niejako zabezpieczyć się przed dochodzeniem niepoprawnie przelanych środków przez bank czy osobę, która dokonała omyłkowego przelewu, przelewają go dalej, by zniknął z salda własnego rachunku. Takie działanie jest jednak nielegalne.

Ważne! Przekazywanie niechcianego przelewu dalej jest działaniem niezgodnym z prawem, które może skutkować odpowiedzialnością karną. Poza tym prowadzi do utraty zaufania twojego banku i innych instytucji finansowych, co może mieć konsekwencje np. w postaci odmowy przyznania ci kredytu.

Prawne skutki omyłkowego przekazania pieniędzy

Ponoszą je wszyscy uczestnicy transakcji, a więc bank nadawcy, bank odbiorcy, osoba, która przelew omyłkowo wysłała, jak i osoba, która omyłkowy przelew otrzymała.

Prawa i obowiązki właściciela rachunku, na który trafia omyłkowy przelew:

Odbiorca przelewu jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje przeprowadzane na swoim koncie.

Regularne sprawdzanie transakcji na koncie, choćby po to, aby szybko wykryć wszelkie niechciane przelewy, to obowiązek właściciela konta.

Dysponentem środków zaksięgowanych na koncie jest klient.

Zleceniodawca nie ma możliwości cofnięcia omyłkowego przelewu już zaksięgowanego na koncie.

Jeżeli klient banku otrzyma nienależny przelew, bank nie może dokonać zwrotu tych środków do nadawcy bez zgody klienta.

Uwaga! Nadawca może się ubiegać o zwrot pieniędzy w postępowaniu cywilnym, pozywając właściciela rachunku, na który trafił omyłkowy przelew.

Dostałeś omyłkowy przelew? Co zrobić z pieniędzmi?

Zgodnie z prawem, otrzymanie niechcianego czy nieoczekiwanego przelewu nie oznacza, że osoba, która dostała przelew, stała się automatycznie posiadaczem pieniędzy z tego przelewu.Otrzymując pieniądze, które nie są dla nas przeznaczone, nie mamy prawa ich zatrzymać i powinniśmy je bezzwłocznie zwrócić.

Ważne! Niechciany przelew może być wynikiem błędu bankowego, czy pomyłki przy wprowadzaniu danych, ale i działaniem oszustów. Jeśli dostaniesz przelew od nieznajomej osoby, która następnie poprosi cię, abyś przekazał środki dalej, na podane konto, nie rób tego! Choćby dlatego, że może się to wiązać z procederem wyłudzenia, nigdy nie przekazuj dalej środków otrzymanych w niejasnych okolicznościach.

Jeżeli na koncie pojawia się niechciany przelew, nie można przekazywać go dalej, ale i nie powinno się udawać, że wszystko jest w porządku. Ktoś przecież stracił pieniądze. Trzeba niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem i zgłosić daną sytuację. Zawsze trzeba działać szybko, gdy tylko zaskakujący przelew pojawi się na naszym koncie. Bank ma obowiązek zbadania sprawy i podjęcia odpowiednich działań, w tym zwrotu środków na konto nadawcy. Jeśli nie zrobimy niczego, ignorując zaistniałą sytuację, możemy zostać oskarżeni o oszustwo, chociaż nie kiwnęliśmy palcem, żeby zdobyć pieniądze.

Zatrzymasz pieniądze z błędnego przelewu – czeka cię sprawa w sądzie

Chociaż banki nadawcy i odbiorcy błędnego przelewu mają obowiązek pomocy, w praktyce odpowiednie załatwienie sprawy zależy wyłącznie od dobrej woli osoby, która dostała na swoje konto pieniądze wysłane przez pomyłkę lub kwotę pieniędzy omyłkowo wyższą od należnej.

Na wniosek nadawcy bank nadawcy zwraca się do banku odbiorcy o podjęcie działań w celu odzyskania kwoty przelewu lub bezpośrednio do odbiorcy (jeśli prowadzi rachunek odbiorcy).

Odbiorca błędnego przelewu na dobrowolne oddanie pieniędzy ma miesiąc, a jeżeli tego nie zrobi, bank ma obowiązek, na żądanie osoby, która przelała pieniądze, przekazać jej dane osobowe odbiorcy w celu skorzystania z innych możliwości prawnych odzyskania pieniędzy. Jeśli więc odbiorca nie zwróci nadawcy pieniędzy (bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniego konta bankowego), sprawa może trafić do sądu. Ten, kto omyłkowo przelał pieniądze, może wytoczyć ich odbiorcy powództwo cywilne z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Bezpodstawnego wzbogacenia dotyczy Art. 405 Kodeksu cywilnego: „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

W przypadku niechcianego przelewu związek z tym artykułem należy interpretować w ten sposób, że po prostu należy zwrócić przelane na nasze konto pieniądze – w całości. W związku z dowodami z kont bankowych, sprawa jest właściwie wygrana dla tego, kto nas pozwie, a my będziemy musieli nie tylko zwrócić pieniądze z przelewu, ale i ponieść koszty sądowe.