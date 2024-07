Spis treści

Zastrzeżenie numeru PESEL - po co?

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed bezprawnym wykorzystaniem go przez inne osoby. Dzięki zastrzeżeniu, nikt nie będzie mógł wykorzystać twojego numeru PESEL, nawet gdy go zna. Nie weźmie kredytu na twoje dane ani nie dostanie duplikatu karty SIM.

Uwaga! Zarówno zastrzeżenie PESEL, jak i cofnięcie tego zastrzeżenia są bezpłatne, niezależnie od tego, jak często się to robi.

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe, w tym i banki, mają obowiązek przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki, weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony.Jeśli zastrzeżesz teraz numer PESEL, nie pozbawisz się w ten sposób możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia jakiejkolwiek sprawy urzędowej. Możesz też kupić bilety lotnicze i głosować w wyborach. W każdym z tych przypadków nie ma obowiązku sprawdzania, czy numer PESEL jest wpisany do rejestru zastrzeżeń.Jeśli zastrzegłeś numer PESEL, możesz mieć jednak kłopoty z załatwieniem spraw bankowych.

Banki sprawdzają, czy numer PESEL ich klientów nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numeru PESEL przy załatwianiu następujących spraw:

zanim otworzą klientowi nowe konto i to nawet, wtedy gdy klient ma już konta w tym banku i wieloletnią historię. Niemożliwe będzie np. otwarcie dodatkowego konta oszczędnościowego klientowi, który zastrzegł numer PESEL,

gdy klient wystąpi o jakąkolwiek pożyczkę pieniędzy, od kredytu, po limit debetowy. Ze wpisem do rejestru zastrzeżeń numeru PESEL udzielenie pożyczki czy kredytu przez banki jest niemożliwe,

gdy klient wystąpi o udostępnienie bankowości elektronicznej. Z zastrzeżonym numerem PESEL nie można mieć do niej dostępu,

przy wypłacaniu gotówki na podstawie okazaniu dowodu osobistego. Mając zastrzeżony numer PESEL w placówce bankowej, można legalnie wypłacić nie więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (w tej chwili to 12726 zł, od 1 lipca 12900 zł).

Jak zastrzec PESEL przez Internet?

Aby skorzystać z usługi, potrzebny ci profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód lub dane do logowania do twojej bankowości elektronicznej.

Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie, a jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy, również podpisać dokument podpisem elektronicznym.

Profil zaufany umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów, a podpis elektroniczny, przy załatwianiu przez Internet takich spraw jak np. składanie podań, wniosków, odwołań czy skarg, ma taką samą wagę jak podpis odręczny. Dzięki profilowi zaufanemu zalogujesz się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-Urząd Skarbowy itp.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, a na jego pierwszej stronie znajduje się numer CAN, zapisany także na odwrocie dowodu w kodzie kreskowym. Właśnie ten umer będzie ci potrzebny, jeśli zechcesz skorzystać z funkcji elektronicznych e-dowodu. Jedną z nich jest możliwość użycia e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną, bo e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu profilu osobistego.

Po wejściu w profil zaufany, zaloguj się.

System przeniesie cię do mObywatel.gov.pl.

Wybierz "Zastrzeż PESEL" lub "Cofnij zastrzeżenie".

Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić bezterminowo lub określić datę i godzinę, kiedy system ponownie zastrzeże twój numer PESEL już automatycznie.

Jak zastrzec PESEL w urzędzie?

Musisz przygotować dowód osobisty lub paszport. Dowodu nie musisz mieć przy sobie, ponieważ możesz okazać go w aplikacji mObywatel. Następnie musisz w swoim urzędzie gminy złożyć wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Taki wniosek, już wypełniony, może z systemu wydrukować dla ciebie urzędnik, więc nie musisz go wypełniać własnoręcznie, wystarczy, żebyś go podpisał. Po złożeniu wniosku usługa zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL jest realizowana od razu. Urzędnik po przyjęciu wniosku wprowadza go do systemu, a następnie wydaje ci potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.