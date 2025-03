Firmy muszą oddać pieniądze z Tarcz Finansowych. Dlaczego?

Zwrot pieniędzy

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przypomniał, że w latach 2020-2021 udzielił polskim przedsiębiorcom pomocy publicznej na łączną kwotę 74 mld zł. Dodał, że ze wsparcia w ramach rządowego programu Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0 (tarcze PFR)skorzystało ponad 360 tys. firm. Jak podaje PAP, PFR poinformował, że liczba firm wezwanych do zwrotu całości subwencji otrzymanej z Programu 1.0 wyniosła 1536 w związku z negatywnymi rekomendacjami uzyskanymi od Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ramach "tarczy antykorupcyjnej". Do zwrotu subwencji uzyskanych z Programu 2.0 wezwanie otrzymało 458 firm - dodał fundusz.

Kto musi oddać pieniądze z PFR

PFR podkreślił, że jego działania dotyczące odzyskania środków pomocowych dotyczą "stosunkowo wąskiej grupy podmiotów, stanowiących 0,5 proc. ogółu beneficjentów". "Chodzi o podmioty, które Centralne Biuro Antykorupcyjne - działając samodzielnie lub we współpracy z innymi służbami i instytucjami - zidentyfikowało jako generujące zwiększone ryzyko wystąpienia przestępstw korupcyjnych, gospodarczych lub prania pieniędzy, a także zagrożeń dla interesu ekonomicznego państwa i ryzyka wykorzystania subwencji w sposób sprzeczny z celami Programów" - wyjaśnił PFR.

Tarcze Finansowe

"PFR jest zobowiązany stosować się do zasad programów Tarcz Finansowych. Obowiązek przeciwdziałania nadużyciom istniał od samego startu Programów" - zaznaczył fundusz. Fundusz zapewnił, że "nie są zgodne z faktami pojawiające się obecnie w przestrzeni publicznej sugestie, iż PFR zmienił stosunek do przedsiębiorców i w ostatnim czasie zaczął kierować przeciwko nim pozwy". Zwrócił uwagę, że pisma wzywające do zwrotu środków były kierowane do wybranych podmiotów już w 2023 r. "Co więcej, wsłuchując się uważnie w głosy środowiska przedsiębiorców, w ostatnim czasie PFR podjął działania zmierzające do weryfikacji przez właściwe służby negatywnych rekomendacji" - poinformował PFR. I przypomniał, że musi respektować zapisy art. 325 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zobowiązuje państwa członkowskie do przeciwdziałania nadużyciom finansowym i zapewnienia, by udzielana pomoc publiczna była zgodna z prawem unijnym. "Obowiązek ten jest również zgodny z oczekiwaniami społecznymi w zakresie legalnego, rzetelnego, gospodarnego i celowego wydatkowania środków publicznych" - podkreślił PFR.

CBA i PFR

18 lutego br. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała, że przedstawiciele polskich przedsiębiorców skierowali do niej wnioski o przeprowadzenie kontroli w "bardzo ważnym" obszarze działalności Polskiego Funduszu Rozwoju i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. "Wnioski o kontrolę NIK związane są z tysiącami pozwów przeciwko przedsiębiorcom o zwroty subwencji otrzymanych w ramach tarcz finansowych 1.0 i 2.0" - wyjaśniła NIK. Przypomniała też, że celem tego wsparcia było łagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. "Mając na uwadze ilość wskazanych w treści wniosków nieprawidłowości, a przede wszystkim skalę działań PFR i CBA, które dotknęły już ponad 7 tys. przedsiębiorców, Najwyższa Izba Kontroli podjęła działania zmierzające do realizacji kontroli" - przekazała wówczas NIK. Izba dodała, że - w trybie ustawy o NIK - skierowała zapytania w tej sprawie do PFR, CBA i Ministra Sprawiedliwości.

W piątek Rada Przedsiębiorczości reprezentująca blisko 330 tys. pracodawców zatrudniających ponad 8 mln pracowników zaapelowała do rządu o pilne podjęcie działań, które pozwolą zainteresowanym przedsiębiorcom korzystać z prawa do obrony ich interesów w relacjach z Polskim Funduszem Rozwoju, oraz przed sądami i innymi organami władzy publicznej – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości nadesłanym do redakcji PAP. "Nie przesądzając o trafności i słuszności ocen CBA, Rada Przedsiębiorczości stoi na stanowisku, że państwo – także działając przy pomocy spółek handlowych takich jak PFR – nie może pozbawiać obywateli, w tym przedsiębiorców, należnych im praw" - stwierdziła RP w oświadczeniu.

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Inwestuje m.in. w nowoczesne technologie i rozwój cyfrowy, realizując strategiczne projekty wzmacniające konkurencyjność i bezpieczeństwo polskiej gospodarki. Od 2018 r. jest współwłaścicielem, wraz z PKO BP, Operatora Chmury Krajowej (OChK), który odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu infrastruktury chmurowej w Polsce.

