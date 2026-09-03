Firmy muszą zdecydować, co zrobią ze śmieciami

Przedsiębiorcy i instytucje w Poznaniu mają coraz mniej czasu na ważną decyzję dotyczącą odbioru odpadów. Do 4 września 2026 r. muszą zdecydować, czy pozostają w miejskim systemie gospodarowania odpadami, czy organizują wywóz śmieci na własną rękę.

Później zmiana decyzji będzie mocno ograniczona.

Śmieci pod kontrolą miasta albo na własną rękę

Zmiany dotyczą właścicieli nieruchomości, na których nie mieszkają ludzie, ale powstają odpady komunalne. Chodzi przede wszystkim o sklepy, lokale usługowe, restauracje i inne punkty gastronomiczne, biura, placówki edukacyjne oraz instytucje.

Poznańscy urzędnicy planują przeprowadzić przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z takich nieruchomości. Nowy system ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2027 r.

Właściciele nieruchomości muszą więc już teraz zastanowić się, które rozwiązanie będzie dla nich bardziej opłacalne i wygodne.

Jest wybór, ale czasu coraz mniej

Poznański magistrat daje przedsiębiorcom i instytucjom kilka możliwości. Mogą pozostać w miejskim systemie, mogą z niego zrezygnować i samodzielnie podpisać umowę na odbiór odpadów. Mogą też w przyszłości ponownie zdecydować się na udział w systemie miejskim.

Kluczowa jest jednak data 4 września 2026 roku. To właśnie do tego dnia, włącznie, można złożyć odpowiednie oświadczenie.

Po upływie terminu możliwość zmiany decyzji będzie ograniczona. Dlatego urzędnicy apelują, aby nie zostawiać sprawy na ostatnią chwilę.

Dokumenty można wysłać bez wychodzenia z domu

Oświadczenie można złożyć na kilka sposobów. Przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji mogą zrobić to osobiście, pocztą albo elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Dokumenty przyjmuje Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lepiej nie przegapić terminu

Dla firm decyzja może mieć znaczenie nie tylko organizacyjne, ale również finansowe. Właściciele nieruchomości powinni wcześniej sprawdzić, jakie rozwiązanie będzie dla nich korzystniejsze.

Kto chce zdecydować o swojej przyszłości w miejskim systemie odbioru odpadów, powinien zrobić to przed upływem terminu.

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