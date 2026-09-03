Firmy muszą zdecydować, co zrobią ze śmieciami. Termin mija już 4 września

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-03 9:06

To ważna wiadomość dla tysięcy przedsiębiorców i instytucji w Poznaniu. Właściciele sklepów, restauracji, biur czy placówek edukacyjnych muszą zdecydować, czy nadal chcą korzystać z miejskiego systemu odbioru odpadów. Czas na złożenie oświadczenia mają tylko do 4 września 2026 r. Kto przegapi termin, może mieć później znacznie mniej możliwości zmiany decyzji.

Pracownik w pomarańczowym stroju podstawia kontener pod śmieciarkę. O zmianach w Poznaniu czytaj na SE Superbiz.
Autor: kadmy/ Getty Images Pracownik w pomarańczowym kombinezonie roboczym i białej czapce opróżnia czarny kontener na śmieci do białej śmieciarki na tle bloków mieszkalnych i zieleni. Ilustracja do artykułu o rosnących opłatach za wywóz odpadów, o których przeczytasz na portalu Super Biznes.

Firmy muszą zdecydować, co zrobią ze śmieciami

Przedsiębiorcy i instytucje w Poznaniu mają coraz mniej czasu na ważną decyzję dotyczącą odbioru odpadów. Do 4 września 2026 r. muszą zdecydować, czy pozostają w miejskim systemie gospodarowania odpadami, czy organizują wywóz śmieci na własną rękę.

Później zmiana decyzji będzie mocno ograniczona.

Śmieci pod kontrolą miasta albo na własną rękę

Zmiany dotyczą właścicieli nieruchomości, na których nie mieszkają ludzie, ale powstają odpady komunalne. Chodzi przede wszystkim o sklepy, lokale usługowe, restauracje i inne punkty gastronomiczne, biura, placówki edukacyjne oraz instytucje.

Poznańscy urzędnicy planują przeprowadzić przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z takich nieruchomości. Nowy system ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2027 r.

Właściciele nieruchomości muszą więc już teraz zastanowić się, które rozwiązanie będzie dla nich bardziej opłacalne i wygodne.

Jest wybór, ale czasu coraz mniej

Poznański magistrat daje przedsiębiorcom i instytucjom kilka możliwości. Mogą pozostać w miejskim systemie, mogą z niego zrezygnować i samodzielnie podpisać umowę na odbiór odpadów. Mogą też w przyszłości ponownie zdecydować się na udział w systemie miejskim.

Kluczowa jest jednak data 4 września 2026 roku. To właśnie do tego dnia, włącznie, można złożyć odpowiednie oświadczenie.

Po upływie terminu możliwość zmiany decyzji będzie ograniczona. Dlatego urzędnicy apelują, aby nie zostawiać sprawy na ostatnią chwilę.

Dokumenty można wysłać bez wychodzenia z domu

Oświadczenie można złożyć na kilka sposobów. Przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji mogą zrobić to osobiście, pocztą albo elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Dokumenty przyjmuje Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lepiej nie przegapić terminu

Dla firm decyzja może mieć znaczenie nie tylko organizacyjne, ale również finansowe. Właściciele nieruchomości powinni wcześniej sprawdzić, jakie rozwiązanie będzie dla nich korzystniejsze.

Kto chce zdecydować o swojej przyszłości w miejskim systemie odbioru odpadów, powinien zrobić to przed upływem terminu.

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