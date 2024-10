i Autor: Wojciech Kulig

Pomoc dla biznesu

Do miliona złotych pomocy. Kto może ubiegać się o specjalną zapomogę?

-Świadczenie dla polskich przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi będzie wypłacane do miliona złotych lub wartości poniesionych szkód. A by otrzymać świadczenie pomocowe poszkodowany przedsiębiorca powinien udać się do ZUS-u i tam złożyć wniosek oraz oświadczenie - poinformował Krzysztof Paszyk minister rozwoju i technologii.