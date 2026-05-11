Firmy rzuciły się na AI

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja miała być cudownym rozwiązaniem na wszystko. Zapowiadano szybszą obsługę klientów, większe zyski i niższe koszty. Tymczasem wiele firm odkryło, że sama technologia nie wystarczy.

Moda na sztuczną inteligencję nadal trwa

Z badania wynika, że 17 proc. przedsiębiorców oceniło efekty wdrożenia sztucznej inteligencji tak źle, iż drugi raz nie podjęliby takiej decyzji. Mimo to firmy nadal chcą pompować ogromne pieniądze w AI.

Aż 77 proc. badanych deklaruje, że w ciągu najbliższych miesięcy zwiększy wydatki na tę technologię.

AI zapewnia niższe koszty i poprawia jakość usług

Główny powód jest taki, że część biznesu rzeczywiście widzi korzyści jakie zapewnia sztuczna inteligencja.

Ponad połowa firm mówi o niższych kosztach działalności, poprawie jakości usług i wzroście przychodów.

Firmy inwestują w AI, bo jest modna

Eksperci studzą jednak entuzjazm. Jak podkreśla Iwona Kozera, wiele firm popełnia podstawowy błąd, gdyż wdraża AI tylko dlatego, że jest modna.

"Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki problem biznesowy ma rozwiązać sztuczna inteligencja. Inaczej stanie się tylko kosztownym gadżetem" – ostrzega analityczka.

Tylko nieliczni zmieniają model biznesowy

I właśnie z tym polskie firmy mają największy problem. Większość przedsiębiorstw dopiero raczkuje w świecie AI.

Tylko 10 proc. badanych przyznało, że dzięki sztucznej inteligencji naprawdę zmienia swój model biznesowy i tworzy nowe produkty.

Firmy obawiają się o bezpieczeństwo

Do tego dochodzą kolejne kłopoty m.in. słabe dane, chaos organizacyjny i obawy o bezpieczeństwo. Aż 39 proc. firm wskazuje, że największą przeszkodą są właśnie kwestie związane z ochroną danych i cyberbezpieczeństwem.

Najbardziej obawiają się firmy energetyczne, ale problem dotyczy praktycznie każdej branży od przemysłu po handel i finanse.

Firmy chcą ciąć koszty dzięki AI

Raport pokazuje też coś więcej. Polski biznes nadal ocenia AI, głównie jako sposób na cięcie kosztów, a nie prawdziwą rewolucję. Firmy chcą pracować szybciej i taniej, ale niewiele z nich potrafi wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia czegoś naprawdę nowego.

A moda na AI dopiero się rozkręca. Problem w tym, że wielu przedsiębiorców już teraz zaczyna boleśnie przekonywać się, że sztuczna inteligencja nie załatwi wszystkiego za człowieka.

PTNW - Renata Kaznowska