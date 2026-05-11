Firmy rzuciły się na AI. Co druga jest dziś rozczarowana

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-11 19:14

Polskie firmy masowo inwestują w sztuczną inteligencję, ale coraz częściej zderzają się z brutalną rzeczywistością. Najnowszy raport EY pokazuje, że aż 49 proc. przedsiębiorstw jest rozczarowanych wdrożeniem AI. Wielu z nich przyznaje wprost, że gdyby wiedzieli wcześniej, jakie będą efekty, nigdy nie wydaliby na to pieniędzy.

Stos akt z lupą i kłódką na łańcuchu, symbolizujący bezpieczeństwo danych i ich analizę w kontekście obaw firm o cyberbezpieczeństwo przy wdrażaniu AI, o czym przeczytasz na Super Biznes. Biuro z pracownikami w tle.

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Stos akt z lupą i kłódką na łańcuchu, symbolizujący bezpieczeństwo danych i ich analizę w kontekście obaw firm o cyberbezpieczeństwo przy wdrażaniu AI, o czym przeczytasz na Super Biznes. Biuro z pracownikami w tle.

Firmy rzuciły się na AI

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja miała być cudownym rozwiązaniem na wszystko. Zapowiadano szybszą obsługę klientów, większe zyski i niższe koszty. Tymczasem wiele firm odkryło, że sama technologia nie wystarczy

Moda na sztuczną inteligencję nadal trwa

Z badania wynika, że 17 proc. przedsiębiorców oceniło efekty wdrożenia sztucznej inteligencji tak źle, iż drugi raz nie podjęliby takiej decyzji. Mimo to firmy nadal chcą pompować ogromne pieniądze w AI.

Aż 77 proc. badanych deklaruje, że w ciągu najbliższych miesięcy zwiększy wydatki na tę technologię.

AI zapewnia niższe koszty i poprawia jakość usług

Główny powód jest taki, że część biznesu rzeczywiście widzi korzyści jakie zapewnia sztuczna inteligencja.

Ponad połowa firm mówi o niższych kosztach działalności, poprawie jakości usług i wzroście przychodów.

Firmy inwestują w AI, bo jest modna

Eksperci studzą jednak entuzjazm. Jak podkreśla Iwona Kozera, wiele firm popełnia podstawowy błąd, gdyż wdraża AI tylko dlatego, że jest modna.

"Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki problem biznesowy ma rozwiązać sztuczna inteligencja. Inaczej stanie się tylko kosztownym gadżetem" – ostrzega analityczka. 

Tylko nieliczni zmieniają model biznesowy

I właśnie z tym polskie firmy mają największy problem. Większość przedsiębiorstw dopiero raczkuje w świecie AI.

Tylko 10 proc. badanych przyznało, że dzięki sztucznej inteligencji naprawdę zmienia swój model biznesowy i tworzy nowe produkty

Firmy obawiają się o bezpieczeństwo 

Do tego dochodzą kolejne kłopoty m.in. słabe dane, chaos organizacyjny i obawy o bezpieczeństwo. Aż 39 proc. firm wskazuje, że największą przeszkodą są właśnie kwestie związane z ochroną danych i cyberbezpieczeństwem.

Najbardziej obawiają się firmy energetyczne, ale problem dotyczy praktycznie każdej branży od przemysłu po handel i finanse

Firmy chcą ciąć koszty dzięki AI

Raport pokazuje też coś więcej. Polski biznes nadal ocenia AI, głównie jako sposób na cięcie kosztów, a nie prawdziwą rewolucję. Firmy chcą pracować szybciej i taniej, ale niewiele z nich potrafi wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia czegoś naprawdę nowego.

A moda na AI dopiero się rozkręca. Problem w tym, że wielu przedsiębiorców już teraz zaczyna boleśnie przekonywać się, że sztuczna inteligencja nie załatwi wszystkiego za człowieka.

Polecany artykuł:

Sztuczna inteligencja wybrała 5 najmodniejszych miast w Europie. Musisz pojecha…
PTNW - Renata Kaznowska
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Poniżej 5/10 nie pokazuj się na mieście
Pytanie 1 z 10
Marlon Brando urodził się:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZTUCZNA INTELIGENCJA
FIRMY