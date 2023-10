i Autor: Pixabay

Szalejąca drożyzna

Firmy zalegają na potęgę! Szokujące kwoty

Od początku roku do końca sierpnia nieopłacone należności na rzecz kontrahentów i banków wzrosły o ponad 3 mld zł do 42,5 mld zł – wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej. Jak wskazano, ok. 90 proc. firm ma klientów, którym zdarza się płacić po terminie.