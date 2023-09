Ma 37 lat i prawie pół miliona zł długu. Mieszka w autobusie, bo nie stać go na czynsz

Teraz żałuje że poszedł na studia

Jak opisuje portal student pomimo zamieszkania w autobusie, nadal pomimo dodatkowych oszczędności nie spłacił całego zadłużenia. Jak już wcześniej informował Insider, średni czynsz w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 1722 dol. miesięcznie, co stanowi ponad 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie uwzględniając podatków. Według portal amerykański prezydent rozpatruje ulgę w wysokości 10 tys. dol. dla kredytobiorców zarabiających mniej niż 150 tys. dol. rocznie. Administracja ogłosi to prawdopodobnie w lipcu lub sierpniu.

Student jednak zadłużony jest w prywatnych firmach zatem ulga nie za bardzo go urządza. Jak mówi, żałuje, że nie wiedział o wysokich i długotrwałych kosztach edukacji wyższej, kiedy był w szkole średniej. Być może dzięki temu nie znalazłby się w obecnej sytuacji.

— Chociaż studia były dla mnie świetnym sposobem na poznanie wielu kwestii, to był to dla mnie bardzo kosztowny sposób — powiedział Crocker. — Nie zrobiłbym tego ponownie. Poszedłbym do pracy w zawodzie. Zdecydowanie najbardziej żałuję długu studenckiego. To zbyt duże pieniądze, żeby pozwolić pożyczyć je komuś w wieku 18 lat — dodał.

