Podatek od spadku

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od przynależności do określonej grupy. Wszystko zależy od tego, czy obdarowany jest bliższą rodziną czy dalszym krewnym. Najbliższa rodzina to w języku podatkowym grupa zerowa. Jeśli spadek lub darowiznę otrzymuje wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), małżonek danej osoby lub zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb i wartość nabytego majątku nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba nic zgłaszać skarbówce. Powyżej limitu składamy w urzędzie formularz SD-Z2 (chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego) i to wszystko, nic nie trzeba płacić. Co ważne, to na zgłoszenie nabycie spadku w skarbówce mamy sześć miesięcy liczonych od momentu dowiedzenia się o dziedziczeniu, np. od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W przypadku darowizny pieniężnej przekraczającej 36 120 zł, musi być potwierdzenie jej przelewem (na rachunek w banku lub w SKOK) albo przekazem pocztowym. Darowiznę zgłaszamy w urzędzie skarbowym właściwym według naszego miejsca zamieszkania w dniu jej otrzymania. Jeśli jest w częściach, o każdej informujemy fiskusa osobno.

