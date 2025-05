Trzaskowski vs. Nawrocki: Kto bardziej mija się z prawdą w kampanii?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, która rzuca światło na to, jak rozliczyć PIT od AI. Dotyczy ona osoby, która dorabia, tworząc grafiki komputerowe przy pomocy sztucznej inteligencji i udostępniając sklonowany głos. Mężczyzna zapytał fiskusa, jak powinien rozliczać podatek od przychodów z udostępniania grafik i głosu na platformach internetowych.

W swoim wniosku podatnik zaznaczył, że przychody są niewielkie. W 2024 r. uzyskał 1,8 tys. zł z udostępnienia grafiki i 1,3 tys. zł z udostępnienia głosu. Podkreślił, że ta działalność nie jest zorganizowana, nie ma wydzielonego miejsca, nie prowadzi rejestrów ani ewidencji. Tworzenie grafik i udostępnianie głosu nie wymaga regularnego działania – treści raz umieszczone generują przychody pasywnie. Mężczyzna nie zamierza też rozwijać tej aktywności na większą skalę.

Podatnik uważał, że nie są to przychody z działalności gospodarczej, a powinien je rozliczać jako przychody z innych źródeł, czyli PIT według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.).

Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem. Organ podatkowy uznał, że przychody z udostępniania sklonowanego głosu oraz wygenerowanej grafiki za pomocą AI nie zostały osiągnięte w ramach działalności gospodarczej. "Nie podejmuje Pan tej aktywności w celach zarobkowych. Chociaż grafika i sklonowany głos raz udostępnione przynoszą przychód, to jednak w Pana działaniu nie ma ani zorganizowania, ani ciągłości" – stwierdził dyrektor KIS. Oznacza to, że mężczyzna nie musi zakładać działalności gospodarczej.

Kiedy dorabianie z AI to działalność gospodarcza? Test przedsiębiorcy

Interpretacja KIS dotyczy konkretnego przypadku i nie oznacza, że każdy, kto dorabia z wykorzystaniem AI, może spać spokojnie. Kiedy więc dodatkowe dochody z AI oznaczają konieczność założenia działalności gospodarczej? Kluczowe jest spełnienie określonych warunków, czyli przejście tzw. testu przedsiębiorcy.

Dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy, radca prawny w J.Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne, wyjaśnia, że w ustawie o PIT mamy zapisany "test przedsiębiorcy". Kluczowe są dwa przepisy – art. 5a ust. 1 pkt 6 oraz art. 5b ustawy PIT. W pierwszym z tych przepisów mamy przesłanki pozytywne, które dana osoba musi spełnić, żeby móc uznać, że uzyskuje przychody z działalności gospodarczej. W drugim – przesłanki negatywne, których zaistnienie spowoduje, że działalności gospodarczej nie będzie.

Za działalność gospodarczą może być uznana aktywność danej osoby, jeśli jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.

Przesłanki pozytywne i negatywne: Kiedy musisz założyć firmę?

Zorganizowanie nie jest oceniane formalnie, ale faktycznie. Nie ma kluczowego znaczenia rejestracja działalności w urzędzie. Raczej bada się, czy dana osoba zorganizowała sobie zaplecze, aby móc podejmować daną aktywność. Może to być np. wynajęcie biura, opłacanie programów, zakup sprzętu, wynajęcie firmy księgowej.

Ciągłość natomiast rozumiana jest jako względnie stały zamiar jej wykonywania – podejmowanie danej aktywności w sposób powtarzalny, nie incydentalny, jednorazowy. Aktywność musi być nastawiona na zysk, na zarobek, nie może to być aktywność nastawiona na zaspokajanie potrzeb prywatnych.

Należy sprawdzić przesłanki negatywne z art. 5b ust. 1 ustawy PIT, których łączne zaistnienie oznacza, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą (nawet jeśli aktywność jest zorganizowana, ciągła i nastawiona na zysk).

Nie będziemy uznani za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli nie ponosimy ryzyka gospodarczego. Ryzyko gospodarcze musi towarzyszyć prowadzonej działalności. To odróżnia przedsiębiorcę od pracownika. Ponadto sprawdza się, czy czynności danego przedsiębiorcy nie są przypadkiem wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego. Jeśli tak jest – to dana osoba nie może być uznana za prowadzącą działalność gospodarczą. To również odróżnia przedsiębiorcę od pracownika.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi ponosić odpowiedzialność za rezultat podejmowanych czynności. Jeśli przedsiębiorca popełni jakiś błąd, wykonując swoje czynności, to sam musi za to odpowiadać. Czyli odpowiada przedsiębiorca, a nie osoba, która takie czynności zleca.

Podsumowując, PIT od AI zależy od charakteru Twojej aktywności. Jeśli dorabiasz okazjonalnie, rozliczaj się jako z innych źródeł. Jeśli działasz w sposób zorganizowany i ciągły, musisz założyć działalność gospodarczą.