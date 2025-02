Autor:

Sztuczna inteligencja może być też wykorzystywana w edukacji lekarzy

Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie, w naszej specjalności w tej chwili skupia sie na analizie i interpetacji wyników badań słuchu, które są dosyć skomplikowane, aby to było jako narzędzie pomocnicze dla mniej doświadczonych osób - informuje otolaryngolog.

Jak dodaje sztuczna inteligencja pomaga w szkoleniu medyków, którzy za jej pomocą mają szybszy dostęp do wyników badań i opracowań medycznych.

Wśród korzyści Skarżyński wymienia równie monitorowanie wdrożonej terapii oraz implementowanie różnych rozwiązań z innymi specjalizacjami.

Wśród zagrożeń, z kolei związanych z wykorzystaniem AI w medycynie, prof. Skarżyński wymienia m.in. wprowadzanie i wyszukiwanie do sieci informacji o metodach leczenie nie do końca sprawdzonych, które moga zagrażać życiu i zdrowiu pacjenta.

-Są to działania prowadzone np. przez pseudonaukowców, osoby które są bardzo trudne do zlokalizowania. Mamy również szereg reklam fałszywych produktów, które miały być wprowadzone do sprzedaży. Nasz system prawny w szybszym tempie musi nadążać za zmianami, tak aby tego typu działania nie pozostawały bezkarne, co niestety dzisiaj ma często miejsce - ocenia Henryk Skarżyński.

Jak dodaje, to samo dzieje się z nielegalnym wykorzystywaniem wizerunku lekarzy, naukowców do reklamowania produktów niesprawdzonych, a to później przekłada się na decyzję zdrowotne pacjentów, którzy wtym gąszczu informacji mogą się pogubić - dodaje lekarz.

Całość rozmowy w załączonym wideo