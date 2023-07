Foliówki na warzywa, owoce, czy pieczywo są płatne. Zobacz, w których sklepach

Bezpłatne foliówki tylko do żywności sprzedawanej luzem

W sieci sklepów Auchan na tablicach w okolicy stoisk z pieczywem i warzywami klienci są informowani, że „bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane są bezpłatnie wyłącznie, kiedy są przeznaczone do sprzedaży żywności sprzedawanej luzem”. Wynika z tego, że nie zapłacimy za foliówki pakując do nich pieczywo, warzywa czy owoce. Jeśli do lekkich torebek włożymy inne produkty, w kasie zostanie naliczona opłata w wysokości 25 groszy. To mniej niż za standardową, nieprzezroczystą i grubsza foliówkę dostępną przy kasach.

Kiedy trzeba płacić za lekkie torebki?

W kwietniu 2023 roku UOKiK przypominał przedsiębiorcom, że jeśli oferują oni klientom torby z tworzywa sztucznego muszą pobierać od nich opłaty recyklingowe, pobierane opłaty przekazywać co kwartał do marszałka województwa, prowadzić ewidencję tych toreb w danym roku kalendarzowym i mieć wpis do Rejestru BDO. Wyjątkiem są tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torebki foliowe o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, ale warunkiem niepobierania za nie opłaty jest to, aby były używane zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy do pakowania żywności sprzedawanej luzem i ze względów higienicznych. Maksymalna stawka opłaty recyclingowej za torbę to 1 zł. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub można doliczyć ją do ustalonej ceny za opakowanie.

Surowe kary za brak opłaty recyklingowej

Za niepobieranie opłaty recyklingowej grozi kara w wysokości od 500 zł o nawet 20 tys. zł. Inspekcja Handlowa ma prawo skontrolować sklep i sprawdzić, czy stosuje się do ww. przepisów. Inspektorzy mogą dokonać zakupu kontrolnego lub sprawdzić faktury czy paragony – przypominają wiadomoscihandlowe.pl. Opłata recyklingowa nie będzie pobierana za torby papierowe, o ile nie mają w swoim składzie żadnych tworzyw sztucznych. Opłacie recyklingowej podlegają wyłącznie torby, które są oferowane klientom do pakowania produktów kupowanych w sklepach detalicznych i hurtowych.

