Świąteczne SMS-y do szefa - czyli jak nie wpaść w pułapkę autokorekty

O tym, że świąteczne SMS-y potrafią przysporzyć niezręcznych sytuacji, przekonało się już wielu pracowników. Marta do dziś czerwieni się na wspomnienie życzeń, w których autokorekta zmieniła "Szanowny Panie Prezesie" na "Szanowny Panie Przepisie", a Agnieszka nigdy nie zapomni, jak jej starannie przygotowane życzenia trafiły przez pomyłkę na firmową grupę na WhatsAppie zamiast do szefowej - wraz z dopiskiem "mam nadzieję, że tym razem doceni moją kreatywność!". Konrad z kolei, chcąc wysłać życzenia tuż przed północą w Wigilię, niechcący uruchomił funkcję połączenia wideo, budząc szefa i jego rodzinę. Dlatego zawsze warto sprawdzić wiadomość dwa razy, upewnić się co do adresata i wybrać odpowiednią porę - najlepiej w standardowych godzinach pracy.

Forma życzeń a kultura organizacyjna

W firmach o formalnej kulturze najlepiej sprawdzą się życzenia przekazane osobiście lub elegancki mail. Jeśli pracujesz w organizacji o luźniejszej atmosferze, SMS czy wiadomość na firmowym komunikatorze są jak najbardziej na miejscu. Pracując zdalnie, najlepszym wyborem będzie mail lub wiadomość w komunikatorze firmowym.

Przykładowe życzenia według stopnia formalności

Bardzo formalne (idealne do maila lub wyrażenia osobistego):

"Szanowny Panie Prezesie, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości oraz wszelkiej pomyślności. Dziękuję za kolejny rok inspirującego przywództwa." "Wielce Szanowna Pani Prezes, w ten wyjątkowy świąteczny czas składam najlepsze życzenia pomyślności, spokoju ducha oraz sukcesów. Z wyrazami szacunku i wdzięczności za Pani mentoring w mijającym roku." "Szanowny Panie Dyrektorze, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Panu chwil wypełnionych spokojem i radością oraz wszelkiej pomyślności w realizacji planów zawodowych i osobistych w Nowym Roku." "Szanowna Pani Prezes, w świątecznym czasie pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia - spokojnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. Jestem niezmiernie wdzięczny/a za możliwość rozwoju pod Pani przewodnictwem. Z wyrazami szacunku."

Formalne, ale ciepłe:

"Szanowna Pani Dyrektor, niech nadchodzące Święta będą dla Pani czasem zasłużonego odpoczynku i radości. Życzę sukcesów w nadchodzącym roku i dziękuję za wspólne projekty." "Pani Dyrektor, w ten szczególny czas pragnę życzyć Pani ciepłych, rodzinnych Świąt oraz roku pełnego inspirujących wyzwań i satysfakcjonujących osiągnięć. Dziękuję za kolejny rok owocnej współpracy." "Szanowny Panie Menedżerze, życzę Panu, aby te Święta przyniosły wytchnienie od codziennych obowiązków oraz wiele radosnych chwil w gronie najbliższych. Niech Nowy Rok obfituje w sukcesy."

Półformalne:

"Panie Tomaszu, życzę spokojnych i rodzinnych Świąt oraz samych sukcesów w Nowym Roku. Dziękuję za wspierające przywództwo w mijającym roku." "Pani Moniko, niech te świąteczne dni przyniosą zasłużony odpoczynek i mnóstwo pozytywnej energii, a Nowy Rok będzie pełen ciekawych projektów i zawodowej satysfakcji." "Panie Marku, z okazji Świąt życzę wszystkiego, co najlepsze - odpoczynku, radości i energii na kolejny rok wspólnych wyzwań."

Swobodne (gdy mamy bliższe relacje):

"Aniu, niech te Święta będą pełne radości i spokoju! Odpoczywaj, nie myśl o pracy, naładuj baterie. Do zobaczenia w Nowym Roku!" "Kasiu, wszystkiego dobrego na Święta! Życzę Ci, żeby ten magiczny czas przyniósł same pozytywne chwile i dużo energii na nadchodzący rok!" "Michał, spokojnych Świąt i zasłużonego odpoczynku od naszych firmowych 'przygód'! Nabierz sił na kolejne wyzwania w Nowym Roku!"

Najlepsza pora na złożenie życzeń

Mail: najlepiej w godzinach pracy, między 9:00 a 16:00

SMS: w ciągu dnia, nigdy późnym wieczorem

Osobiście: w ostatnich dniach przed świętami

Przez komunikator: w godzinach pracy

Spóźnione życzenia? Lepiej późno niż wcale! Możesz nawet żartobliwie nawiązać do spóźnienia: "Choć spóźnione, ale szczere - życzę wszystkiego dobrego w świątecznym czasie!"

Na co uważać, składając życzenia

Unikaj zbyt poufałego tonu (chyba że macie takie relacje)

Nie wysyłaj życzeń w środku nocy

Wystrzegaj się żartów, które mogą być źle odebrane

Nie dodawaj emotikonów, jeśli nie jesteś pewien, czy są odpowiednie

Pamiętaj! Niezależnie od wybranej formy, najważniejsza jest szczerość i dopasowanie tonu do relacji służbowych. Lepiej wysłać proste, ale eleganckie życzenia, niż przesadzić z pomysłowością czy familiarnością.

