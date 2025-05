Alarm w Izraelu! LOT odwołuje loty do Tel Awiwu po ataku rakietowym

Pekao S.A. zanotował w I kwartale 2025 roku raportowany zysk netto w wysokości 1,685 mld zł, a po korektach – aż 2,076 mld zł zysku powtarzalnego. Wynik odsetkowy wyniósł 3,4 mld zł (+11 proc. rdr), a dochód z opłat i prowizji – 732 mln zł (+10 proc.).

Bank rozwija się dynamicznie – baza depozytowa wzrosła o 8 proc., sprzedaż kont oszczędnościowych osiągnęła rekordowe 170 tys. sztuk, a wartość nowej sprzedaży pożyczek gotówkowych wzrosła aż o 25 proc. Wzrost bazy klientów mobilnych (obecnie 3,5 mln) również wpisuje się w ambitne cele zarządu – do 2027 roku bank chce osiągnąć ROE na poziomie powyżej 18 proc.

Procesy frankowe: 9307 spraw i nowe rezerwy

Sukcesy finansowe nie przesłaniają jednak problemów prawnych. Na koniec marca 2025 roku przeciwko Pekao toczyło się 9 307 postępowań o kredyty frankowe, o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 3,3 mld zł. W samym I kwartale zapadły 877 niekorzystne wyroki, w tym 117 prawomocnych.

Bank szacuje, że nawet 55 proc. wartości portfela frankowego może być objęte sporami sądowymi do końca 2028 roku. Rezerwy na ryzyko prawne w I kwartale wyniosły 49 mln zł, choć w IV kwartale 2024 r. było to aż 370 mln zł.

Ugody frankowe – czy Pekao zmieni strategię?

Od października 2023 roku działa program „Bezpieczna ugoda 2 proc.”, który pozwala klientom na konwersję kredytów do złotówek na preferencyjnych warunkach. Do końca marca 2025 roku bank zawarł 7,5 tys. takich porozumień. W II kwartale br. Pekao planuje nową edycję ugód, być może inspirowaną działaniami mBanku, który ograniczył liczbę procesów frankowych z 16 tys. do 12,8 tys. dzięki indywidualnym negocjacjom i rezygnacji z apelacji.

Sankcja kredytu darmowego – nowe ryzyka prawne?

Na koniec marca 2025 roku Pekao S.A. był stroną w 782 postępowaniach o sankcję kredytu darmowego (SKD), o łącznej wartości 22,7 mln zł. Jak dotąd orzecznictwo sprzyja bankowi – na 64 prawomocne wyroki, 57 było korzystnych. Na ten moment Pekao nie tworzy rezerw na SKD, ale sytuacja może się zmienić po ewentualnym wyroku TSUE.

Warto też dodać, że nawet spłacone kredyty mogą stanowić źródło roszczeń – konsument ma aż 6 lat od momentu dowiedzenia się o klauzulach abuzywnych na dochodzenie swoich praw w sądzie. Dlatego rośnie liczba spraw inicjowanych przez byłych kredytobiorców, a banki muszą być przygotowane na długotrwałe, wielowątkowe batalie prawne.

