Rewolucja w śmietnikach: za brak brązowego kubła zapłacisz nawet 4 razy więcej

Od 1 stycznia 2026 roku właścicieli nieruchomości czeka kolejna zmiana w zasadach segregacji odpadów. Mogą być problemy z opłatą za śmieci. Tym razem chodzi o bioodpady kuchenne, do których zaliczane będą również zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe. W praktyce oznacza to, że do końca 2025 roku każdy właściciel będzie musiał na własny koszt zaopatrzyć się w specjalny, brązowy pojemnik o pojemności 80 litrów, oznaczony napisem "BIO". Aby ułatwić kompostowanie i ograniczyć nieprzyjemne zapachy, musi on posiadać otwory wentylacyjne i spełniać normę techniczną PN-EN 840. Koszt takiego zakupu to wydatek rzędu 120-200 złotych. Co ważne, pojemnika tego nie należy mylić z większymi, 240-litrowymi kontenerami na odpady zielone, które nadal będą zapewniały gminy.

Ignorowanie nowych przepisów będzie wiązało się z dotkliwymi karami finansowymi. Gminy zyskają prawo do nałożenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami, która może być od dwukrotnie do nawet czterokrotnie wyższa od standardowej stawki. Aby zobrazować skalę podwyżki, w Jeleniej Górze opłata za brak właściwej segregacji ma wynieść 159 zł miesięcznie od osoby, co stanowi trzykrotność obowiązującej taryfy. Jedynym sposobem na obniżenie rachunków jest posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowywanie w nim bioodpadów. Jednak próba oszustwa, czyli złożenie fałszywego oświadczenia o kompostowaniu, może zakończyć się grzywną w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Wielkie cele, puste biogazownie. Systemowa dziura w rewolucji śmieciowej

Nowe, rygorystyczne przepisy nie są dziełem przypadku, lecz próbą nadrobienia przez Polskę wieloletnich zaległości w realizacji unijnych celów recyklingowych. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, do 2025 roku powinniśmy przetwarzać 55% odpadów komunalnych, a do 2035 roku aż 65%. Tymczasem najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok pokazują, że osiągnęliśmy poziom zaledwie 15,8%. Skupienie się na bioodpadach jest kluczowe, ponieważ stanowią one blisko 40% zawartości przeciętnego kosza na śmieci. Ich prawidłowe oddzielenie pozwala na efektywne przetworzenie w kompostowniach i biogazowniach, co z kolei zwiększa produkcję cennego biogazu.

Największą przeszkodą na drodze do sukcesu jest jednak głęboki niedobór specjalistycznej infrastruktury. Jak wynika z danych z marca 2025 roku, w Polsce działa zaledwie 415 biogazowni i jedna biometanownia, podczas gdy w całej Europie ich liczba przekracza 20 tysięcy. Szacuje się, że aby nadrobić te zaległości i zbudować instalacje zdolne do przetworzenia ponad miliona ton bioodpadów rocznie, potrzeba inwestycji rzędu 4,3 mld złotych do 2028 roku. Zanim nowe zakłady powstaną, część odpadów będzie musiała być transportowana na duże odległości, co nieuchronnie podniesie koszty całego systemu. O tym, jak problemy systemowe przekładają się na codzienne życie, świadczy przykład gminy Dobroń, która zimą wstrzymała odbiór bioodpadów, podważając sens segregacji prowadzonej przez mieszkańców.

