Podwyżki opłat za wywóz śmieci planowane od 2026 roku są planowane w wielu gminach.

W niektórych gminach zmienią się sposoby naliczania opład

Dlaczego ceny za wywóz śmieci rosną?

2026: Rachunki za śmieci w górę! Sprawdź, ile zapłacisz więcej

Już w 2026 roku wielu właścicieli nieruchomości w Polsce odczuje dotkliwe podwyżki opłat za wywóz śmieci. Samorządy tłumaczą to rosnącymi kosztami.

Podwyżki opłat za śmieci dotkną mieszkańców wielu gmin. Portal Forsal podał kilka przykładów:

Nowe Miasto nad Wartą (woj. wielkopolskie): opłata wzrośnie z 32 zł do 42 zł miesięcznie od osoby.

opłata wzrośnie z 32 zł do 42 zł miesięcznie od osoby. Głubczyce (woj. opolskie): podwyżka z 34 zł na 39 zł.

podwyżka z 34 zł na 39 zł. Pułtusk (woj. mazowieckie): wzrost o 6 zł, czyli z 29 zł na 35 zł za osobę.

wzrost o 6 zł, czyli z 29 zł na 35 zł za osobę. Człuchów (woj. pomorskie): stawka wzrośnie z 29 zł do 36 zł.

stawka wzrośnie z 29 zł do 36 zł. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie): tu podwyżki będą najbardziej odczuwalne – z 40,70 zł do aż 53 zł za osobę, jeśli prowadzisz selektywną zbiórkę. A brak segregacji to już prawdziwy dramat – aż 159 zł miesięcznie od osoby!

Nowe sposoby naliczania opłat: Czy to wpłynie na Twoje rachunki?

W niektórych gminach, oprócz samych podwyżek, zmieni się także sposób naliczania opłat. Jak pisze portal Forsal zmiany będą w:

Jaworznie (woj. śląskie): planuje wprowadzić hybrydowy system . W domach jednorodzinnych opłata będzie zależeć od liczby mieszkańców, a w blokach – od zużycia wody.

planuje wprowadzić . W domach jednorodzinnych opłata będzie zależeć od liczby mieszkańców, a w blokach – od zużycia wody. Luboń (woj. wielkopolskie): tu podstawą wyliczeń będzie ilość zużywanej wody.

tu podstawą wyliczeń będzie ilość zużywanej wody. Bielsko-Biała (woj. śląskie): dotychczasowy system zostanie zastąpiony opłatą "od osoby".

Dlaczego płacimy więcej? Przyczyny podwyżek opłat za śmieci

Samorządy tłumaczą wzrost opłat za śmieci rosnącymi kosztami transportu i paliw, a także wyższymi opłatami w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, oraz niskiej skuteczności segregacji odpadów.

Warto podkreślić, że podwyżki cen za odpady są ograniczone ustawowo. Gminy mogą ustalać ceny za gospodarowanie odpadów w oparciu o liczbę mieszkańców (do maksymalnie 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu, tj. 63,34 zł za osobę), na podstawie powierzchni lokalu (0,08 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu za metr kwadratowy, tj. 2,53 zł), według zużycia wody (0,7 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu, tj. 22,17 zł za metr sześcienny zużytej wody), czy poprzez ryczałt od gospodarstwa domowego (5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu, czyli maksymalnie 177,36 zł na gospodarstwo domowe).

