Gaz ziemny z USA dla Ukrainy. Nowa umowa Orlenu

Orlen i Naftogaz podpisały umowę kupna-sprzedaży amerykańskiego gazu ziemnego, który trafi do ukraińskich odbiorców w kwietniu - poinformował Orlen we wtorkowym komunikacie prasowym. Umowa obejmuje dostawę ok. 100 mln m sześc. gazu ziemnego.