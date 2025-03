ORLEN dostarczy gaz Ukrainie. Podpisano ważny dokument

Dopłaty do prądu

List intencyjny pomiędzy ORLEN i ukraińskim Naftogaz – co uzgodniono?

Naftogaz of Ukraina oraz strona polska uzgodniły warunki współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego do Ukrainy. Porozumienie ma charakter ramowy a jego celem jest zacieśnienie współpracy. W podpisaniu dokumentu wzięli udział Robert Soszyński, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Operacyjnych, oraz Roman Chumak, Prezes Zarządu NJSC Naftogaz of Ukraine.

– List intencyjny pomiędzy ORLEN i Naftogaz stanowi podstawę do długofalowej i korzystnej dla obu stron współpracy w kluczowym obszarze dostaw surowców energetycznych. Nasze relacje będą oparte na zasadach komercyjnych, jednak pozyskanie przez stronę ukraińską dodatkowego źródła gazu ma znaczenie również z perspektywy bezpieczeństwa tego kraju. To właśnie dzięki dywersyfikacji ORLEN zapewnia stabilne oraz konkurencyjne dostawy gazu dla polskich odbiorców i może być wiarygodnym partnerem dla kontrahentów zagranicznych – powiedział Robert Soszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN.

Ukraina dysponuje atrakcyjną infrastrukturą transportu gazu

– Ukraina ma solidny system transportu gazu i największe w Europie podziemne magazyny, oferujące wyjątkowe możliwości rozwoju rynku LNG – powiedział Roman Chumak, Prezes Zarządu Naftogaz Ukraina – Partnerstwo z Orlenem wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikuje dostawy i przyspiesza integrację Ukrainy z europejskim rynkiem gazu.

W ramach memorandum, ORLEN i Naftogaz podpisały również umowę kupna-sprzedaży ok. 100 mln m sześc. gazu. Surowiec będzie pochodził z ładunku LNG, który zostanie dostarczony do terminalu na Litwie. Następnie gaz zostanie przesłany rurociągiem GIPL łączącym Litwę i Polskę i dalej przez terytorium Polski do interkonektora na granicy ukraińskiej w Drozdowiczach, gdzie zostanie odebrany przez Naftogaz. Porozumienie polsko-ukraińskie można też uznać za porozumienie trójstronne ze względu na istotną rolą po stronie Litwy.

