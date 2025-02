Orlen: pierwsza dostawa amerykańskiego LNG już w kwietniu 2025

Pierwsza dostawa amerykańskiego LNG z Calcassieu Pass

Podczas prezentacji wyników Orlenu za IV kwartał 2024 roku prezes Ireneusz Fąfara wyraził nadzieję, że pierwsza dostawa z Calcassieu Pass będzie początkiem normalizacji relacji z Venture Global. Jak informuje PAP, Orlen pozwał VG do arbitrażu za to, że firma nie dostarczyła na czas LNG, zamówionego w ramach kontraktu długoterminowego od 2023 r. Podobne pozwy złożyło kilka innych europejskich firm, np. BP czy Shell, które również nie dostały gazu, zarzucając, że VG w tym czasie sprzedawało ten gaz na znacznie bardziej opłacalnym w tym czasie rynku spot, opóźniając komercyjne oddanie terminala do użytku. Amerykańska firma odpiera te zarzuty. VG ogłosiło na początku 2025 r., że komercyjna działalność Calcassieu Pass ruszy w kwietniu tego roku. Jak podkreślił Ireneusz Fąfara, Orlen przygotowuje się do właściwego procesu arbitrażowego z VG, który powinien ruszyć pod koniec tego roku.

Prezes Orlenu poinformował również, że wraz z upływem kontraktu z firmą Rosnieft na dostawy ropy do należącej do koncernu rafinerii Litvinov w Czechach, przestawi się ona na dostawy przez rurociąg TAL z Triestu. Rurociąg ten powinien już wtedy być oddany do użytku. "Na razie rozmawiamy z potencjalnymi dostawcami" - zaznaczył Ireneusz Fąfara, podkreślając, że nie ma jeszcze decyzji, czy na dostawy do Litvinowa podpisane zostaną kontrakty długoterminowe, czy też będą to raczej zakupy na rynku spot.

Elektrownie gazowe Orlenu

Jak podkreśla PAP, Ireneusz Fąfara poinformował także, że Orlen zamierza zgłosić do dogrywkowych aukcji mocy na rok dostaw 2029 projekty elektrowni gazowych o mocy 560 MW - w Gdańsku oraz w Grudziądzu. Odnosząc się do rozmów o nowym modelu funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy, prezes Orlenu poinformował, że dyskusje na tematy korporacyjne zostały zakończone parafowaniem porozumienia, natomiast dyskusja o sprawach finansowych jest skomplikowana. Fąfara podkreślił, że konieczne będzie zatrudnienie firmy zewnętrznej, która zajmie się wyceną praw, posiadanych przez OSGE. OSGE ma wyłączność na technologię reaktorów jądrowych BWRX-300 w Polsce i kilku innych krajach Europy.

