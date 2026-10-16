Wchodzimy w sezon grzewczy z niepokojącymi danymi. Cena gazu na europejskich giełdach oscyluje wokół 77 euro za megawatogodzinę (MWh). Dokładnie rok temu, jesienią 2025 roku, płaciliśmy za surowiec zaledwie 33 euro. To ponad dwukrotny wzrost, który zwiastuje wysokie rachunki w nadchodzących miesiącach. Sytuacji nie poprawia fakt, że europejskie magazyny gazu są napełnione tylko w 72 procentach, czyli poniżej wieloletniej średniej. Wszystko to sprawia, że rynek jest bardzo wrażliwy na ewentualne mrozy lub nowe problemy z dostawami – pisze "Puls Biznesu".

Ile zapłacimy za gaz zimą 2026/2027?

Chociaż nikt nie spodziewa się cen sięgających 300 euro za MWh, jak w szczycie kryzysu w 2022 roku, to tanio już było. Jan Bylov, strateg do spraw energii w Jyske Banku, ostrzega, że niepewność związana z pogodą jest kluczowa.

Kiedy magazyny nie są optymalnie wypełnione, jesteśmy bardziej narażeni na skutki ewentualnych anomalnie silnych mrozów

– ocenia. Prognozy Jyske Banku zakładają, że w czwartym kwartale cena gazu w 2026 roku podskoczy do 90 EUR za MWh. To bardzo wysoki poziom, który z pewnością odczujemy w naszych portfelach i w całej gospodarce.

Dlaczego ceny gazu rosną? Europa walczy o dostawy z Azją

Głównym powodem obecnej presji cenowej jest sytuacja na rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG). Jak tłumaczy Bylov, problemy z eksportem z Kataru, kluczowego dostawcy, wywołały efekt domina. Z powodu napięć na Bliskim Wschodzie przez Cieśninę Ormuz przepływa zaledwie 20 proc. normalnego wolumenu katarskiego LNG.

Niedobory surowca z Kataru zmusiły azjatyckich importerów do poszukiwania gazu na innych rynkach, co nasiliło konkurencję z Europą o dostawy amerykańskiego LNG. Mówiąc wprost: jeśli Europa chce przyciągnąć do swoich portów gazowce, które mogłyby popłynąć do Azji, musi zapłacić więcej. To globalna licytacja, w której ostateczny rachunek płacą końcowi odbiorcy.

Czy grozi nam kryzys energetyczny jak w 2022 roku?

Mimo wysokich cen i niepewności, eksperci studzą nastroje. Søren Kristensen, główny ekonomista AL Sydbanku, przekonuje, że sytuacja jest zupełnie inna niż cztery lata temu. W 2022 roku Europa została nagle odcięta od ogromnych ilości rosyjskiego gazu, a jej możliwości importu LNG były ograniczone.

Nie ma już tej samej paniki i obaw, że gazu po prostu zabraknie. Europie udało się uruchomić stabilne łańcuchy dostaw z wielu zakątków globu

– ocenia Kristensen.

Jak drogi gaz wpłynie na gospodarkę?

Nawet jeśli unikniemy paraliżu, wysokie ceny energii nie pozostaną bez wpływu na gospodarkę. Kristensen ostrzega, że jeśli notowania gazu utrzymają się na obecnym poziomie przez całą zimę, zobaczymy to w danych makroekonomicznych.

Znajdujemy się w punkcie, w którym spodziewałbym się lekkiego osłabienia wzrostu w Europie, zwłaszcza w sektorze wytwórczym i branżach energochłonnych.

– prognozuje. Czeka nas więc droga i nerwowa zima. Ostateczny scenariusz zależy od dwóch czynników, na które nie mamy wpływu: pogody oraz sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Łagodna zima pozwoli przejść przez ten okres bez większych wstrząsów. Fala mrozów może jednak wywindować ceny na poziomy, które mocno uderzą w europejską gospodarkę.

PGE-Magazyny