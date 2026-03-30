Gdzie kupić najtaniej białą kiełbasę, majonez, jaja, masło i cukier na Wielkanoc 2026? Sprawdzamy aktualne ceny w pięciu sieciach

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-03-30 11:47

Wielkanocny koszyk w 2026 roku nie musi kosztować fortuny. Sprawdziliśmy gazetki i oferty Biedronki, Lidla, Kauflandu, Aldi i Stokrotki obowiązujące od 30 marca — i wiemy dokładnie, gdzie w tym tygodniu zapłacisz najmniej za każdy świąteczny produkt.

  • Biała kiełbasa surowa w Biedronce za 3,99 zł/500 g — ale tylko dziś i jutro
  • Majonez Kania w Lidlu 2+1 gratis — każdy słoik wychodzi 3,70 zł z aplikacją
  • Jaja ściółkowe w Stokrotce zaledwie 0,93 zł za sztukę — 30 szt. za 27,90 zł
  • Masło za 1,99 zł w Biedronce i Lidlu — sprawdzamy, gdzie warunki są łatwiejsze
Wielkanoc 2026 to czas radości — ale i rosnących rachunków w sklepie. Zakupy świąteczne pochłaniają coraz więcej z domowego budżetu. Zanim sięgniesz po koszyk, sprawdź nasze porównanie cen w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Aldi i Stokrotce. Świąteczne zakupy mogą kosztować znacznie mniej — wystarczy wiedzieć, gdzie i kiedy kupować.

Biała kiełbasa na Wielkanoc 2026 — ranking cen

Biała kiełbasa to sezonowy hit dostępny w tak bogatej ofercie tylko raz w roku. W tym tygodniu sieci mocno walczą o klienta, a różnice cenowe są ogromne.

Najlepsza oferta cenowa jest w Biedronce: Kiełbasa biała surowa premium Kraina Mięs Select Mega Paka kosztuje 3,99 zł za 500 g (7,98 zł/kg), czyli 66 proc. taniej niż normalnie — oferta ważna w poniedziałek i wtorek 30–31.03, dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Kiełbasa biała parzona Kraina Wędlin Na Co Dzień Mega Paka to z kolei 7,90 zł/kg z kartą Moja Biedronka (-60 proc., bez karty: 19,90 zł/kg) — oferta ważna niedziela–wtorek, 29–31.03, limit dzienny 3 kg na kartę.

W Lidlu (gazetka 30.03–1.04) kiełbasa biała parzona z szynki kosztuje 3,99 zł za opakowanie (-66 proc. przy zakupie dwóch). Dostępna jest też kiełbasa biała surowa Krakus z boczkiem i czosnkiem niedźwiedzim 500 g za 9,99 zł (-33 proc.) oraz Deluxe z cielęciną 500 g za 13,99 zł.

Aldi sprzedaje kiełbasę białą surową Mięsne Specjały 500 g za 11,99 zł, ale przy zakupie dwóch opakowań drugie jest 50 proc. taniej — każda paczka po 5,99 zł.

W Kauflandzie Morliny Kiełbasa biała 600 g kosztuje 11,99 zł w supercenie (ok. 19,98 zł/kg). Hit dnia to kiełbasa biała parzona Jan Bielesz — 0,99 zł za 100 g.

Najdrożej wypadnie zakup w Żabce: Krakus biała 360 g — 10,99 zł, czyli 30,53 zł/kg.

Wniosek: Najtaniej za kilogram kupisz dziś i jutro białą kiełbasę w Biedronce — surowa premium 7,98 zł/kg lub parzona z kartą 7,90 zł/kg. Lidl oferuje zbliżoną cenę przy zakupie dwóch paczek.

Majonez na Wielkanoc 2026 — Lidl z najlepszą promocją

Bez majonezu nie ma wielkanocnej sałatki. Warto porównać nie tylko cenę, ale gramaturę i warunki promocji.

Liderem jest Lidl: Majonez Kania klasyczny z żółtkami jaj od kur z wolnego wybiegu (400 ml) kosztuje 5,55 zł, ale w promocji 2+1 gratis z kuponem Lidl Plus każdy słoik wychodzi tylko 3,70 zł — to najlepsza cena na rynku w tym tygodniu.

W Biedronce najtańszy jest Majonez delikatesowy Madero 400 ml za 6,49 zł w stałej cenie. Majonez dekoracyjny Winiary 800 ml dostępny jest za 9,99 zł z kartą Moja Biedronka (bez karty aż 15,99 zł). W ofercie jest też Majonez z truflami za 7,99 zł — oryginalny dodatek do świątecznego stołu.

Kaufland ma Majonez Kielecki Społem 700 ml za 9,79 zł (1,40 zł/100 ml) i Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml za 8,99 zł (1,28 zł/100 ml). Majonez sałatkowy Winiary z awokado 300 ml kosztuje 5,49 zł (-21%).

W Aldi na wszystkie majonezy, musztardy i ketchupy obowiązuje promocja: drugi tańszy produkt 70% taniej — opłaca się kupować parami.

Wniosek: Najtaniej za słoik wychodzi Lidl z kuponem Lidl Plus (3,70 zł/400 ml). Bez aplikacji najlepiej sprawdzi się Madero w Biedronce za 6,49 zł lub Aldi w promocji parami.

Polecany artykuł:

Zaciskanie pasa na Wielkanoc! Tak Polacy tną świąteczne wydatki

Jaja na Wielkanoc 2026 — ceny od 0,93 zł za sztukę

Najlepszą ofertę w przeliczeniu na sztukę ma w tym tygodniu Stokrotka: jaja ściółkowe białe O!Jajo 30 szt., klasa wagowa M — 27,90 zł, czyli zaledwie 0,93 zł za sztukę.

W Biedronce jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka rozmiar M, 10 szt. — 10,49 zł w stałej cenie „zawsze niskie ceny” (1,05 zł/szt.).

Lidl oferuje wszystkie jaja Złota Nioska — ściółkowe i z wolnego wybiegu, rozmiar M — w promocji: drugi, tańszy produkt 60 proc. taniej z kuponem Lidl Plus. Można miksować dowolnie.

Aldi sprzedaje Wesoły Kurnik jaja ściółkowe L 10 szt. za 11,99 zł, ale drugie opakowanie jest -50 proc. = 5,99 zł (limit: 2 szt. na klienta). Jaja ekologiczne Wesoły Kurnik 10 szt. kosztują 15,55 zł, a drugie opakowanie aż -74 proc. = 3,99 zł.

Wniosek: Najtaniej za sztukę kupisz jajka w Stokrotce (0,93 zł/szt.). Biedronka to dobra opcja bez żadnych warunków — 1,05 zł/szt. Lidl i Aldi przy promocjach wielosztukowych schodzą poniżej 1 zł/szt.

Masło na Wielkanoc 2026 — aż trzy sieci oferują 1,99 zł

Masło jest niezbędne do wypieków. W tym tygodniu trzy sieci biją się o klienta rekordowo niską ceną.

Biedronka oferuje dziś (30.03) Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g — 1,99 zł/szt. przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka (66 proc. taniej, cena bez karty: 5,99 zł). Limit dzienny 3 szt. na kartę, produkt do wyczerpania zapasów. Dostępne jest też Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g — przy zakupie 3 szt. z kartą 1,99 zł/szt. (-60 proc., bez karty: 4,99 zł) oraz Masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g w promocji 2+2 gratis, każda z 4 szt. wychodzi 2,99 zł.

Lidl ma masło ekstra Łaciate 83 proc. 200 g za 1,99 zł/szt. przy zakupie trzech sztuk z aplikacją Lidl Plus — również tylko dziś, 30 marca. Bez promocji cena wynosi 5,99 zł.

Kaufland oferuje Łaciate Masło ekstra 200 g — kup 3, zapłać mniej: 2,49 zł/szt. z kartą (58 proc. taniej, bez karty: 5,99 zł).

Stokrotka sprzedaje Masło ekstra Farm Milk 200 g za 2,99 zł/szt. przy zakupie 3 szt. z aplikacją (bez aplikacji: 4,99 zł).

W Aldi Łaciate Masło ekstra 200 g kosztuje 5,99 zł w promocji 3+3 gratis. Kerrygold Masło irlandzkie 200 g — 9,99 zł, na co drugi produkt -40 proc. = 5,99 zł.

Wniosek: Najniższa cena to 1,99 zł/szt. — w Biedronce i Lidlu, ale tylko dziś i tylko przy zakupie 3 sztuk z kartą lub aplikacją. Kaufland przy zakupie 3 szt. oferuje 2,49 zł/szt. bez ograniczenia czasowego.

Jarmark Wielkanocny w Szczecinie

Cukier na Wielkanoc 2026 — wszędzie po 1,99 zł

Tu akurat sieci są wyjątkowo zgodne co do ceny.

Biedronka: Cukier biały 1 kg (różne rodzaje: Sweet Family, Królewski, Polski Cukier, Diamant) — 1,99 zł (cena regularna: 2,69 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni: 0,99 zł).

Lidl: Cukier biały kryształ 1 kg — 1,99 zł w ramach rewolucji cenowej (-26 proc., stała nowa cena, bez konieczności aplikacji).

Kaufland: Diamant Cukier biały kryształ 1 kg — 1,99 zł (stara cena: 2,69 zł).

Wniosek: Cukier kosztuje tyle samo wszędzie — 1,99 zł/kg. Jedyną różnicą jest to, że w Lidlu nie potrzebujesz aplikacji ani karty.

Jak zaoszczędzić na zakupach wielkanocnych 2026?

Kilka prostych zasad robi dużą różnicę: 

  • Zawsze patrz na cenę za 100 g lub za litr — małe opakowania marek premium bywają dwukrotnie droższe niż duże.
  • Pobierz aplikacje Biedronki i Lidla — dostęp do kuponów obniża ceny nawet o 60–70 proc.
  • Kup więcej tam, gdzie działają promocje wielosztukowe.
  • Nie zwlekaj z zakupem białej kiełbasy i masła — najlepsze oferty kończą się już jutro, 31 marca.

Ceny z gazetek i ofert obowiązujących od 29–30 marca 2026 r. Oferty mogą być limitowane lub wymagać użycia aplikacji i karty lojalnościowej. Sprawdź dostępność w swoim sklepie.

QUIZ PRL. Świąteczne triki gospodyń domowych PRL. Bez nich nie byłoby Wielkanocy!
Pytanie 1 z 16
Jeden z niewielu produktów spożywczych nie na kartki idealnie nadawał się do sprzątania. Chodzi o...
QUIZ PRL. Świąteczne triki gospodyń domowych PRL. Bez nich nie byłoby Wielkanocy!
