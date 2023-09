Gdzie kupić tanie i dobre pieczywo? Tyle kosztuje produkcja chleba

Wysoka jakość pieczywo z dużych piekarni

Pieczywo w dużych piekarniach jest wytwarzane w oparciu o te same receptury, co tzw. pieczywo rzemieślnicze. Do jego produkcji używa się mąki, wody, soli, zakwasu lub drożdży. Wyrobione ciasto poddawane jest procesowi rośnięcia podobnie, jak w tradycyjnej metodzie wypieku. Różnica polega na tym, że produkcja chleba na większą skalę wymaga częściowego zastąpienia pracy ludzkich rąk nowoczesnymi maszynami. Usprawnia to cały proces, jednocześnie pozwalając zachować najwyższą jakość.

Dobry chleb ma krótki skład

Im mniej składników ma chleb czy bułka, tym lepiej dla naszego zdrowia. Ale jak weryfikować skład, gdy sięgamy po pieczywo umieszczone luzem w sklepie, w specjalnej strefie wypieku? Informacja ta znajduje się najczęściej w specjalnej ramce z boku witryny z wypiekami, a jeśli nie, to sprzedawca jest zobowiązany zapoznać nas ze składem.

Technologia produkcji pieczywa

Tradycyjnie chleby i bułki wypiekane są w 100 proc., po czym trafiają bezpośrednio do konsumentów. Jeżeli chodzi o pieczywo produkowane w technologii do tzw. wypieku, wygląda to nieco inaczej. Czas pieczenia jest skrócony i kończy się na etapie około 80 proc. Po schłodzeniu produkty są zamrażane zimnym powietrzem - po to, by w bezpiecznych warunkach mikrobiologicznych mogły być dostarczone do sklepów w całym kraju, gdzie są dopiekane i jeszcze ciepłe gotowe do zakupu o różnych porach dnia.

Korzyści z mrożenia pieczywa

Chleby i bułki są dopiekane w sklepie w zależności od aktualnego zapotrzebowania, dlatego nie dochodzi do marnowania żywności. Mrożenie nie ma również wpływu na właściwości odżywcze pieczywa, co potwierdziły badania Instytutu Żywności i Żywienia. W wypiekach tego typu jest nieco wyższa zawartość wody, ale dzięki temu chleb utrzymuje dłużej świeżość. Ze względu na krótszy proces pieczenia w tej technologii, na powierzchni pieczywa tworzy się skórka stanowiąca swoistą barierę dla temperatury podczas dopiekania, na skutek czego występuje w nim również więcej tiaminy (witaminy B1).

Co wpływa na cenę pieczywa?

Na to, ile płacimy za wyroby piekarskie, składają się w pierwszej kolejności wydatki na surowce. Jednym z podstawowych składników bułki i chleba jest mąka. To głównie jej cena wpływa na wartości widoczne na sklepowych półkach. Szacuje się, że surowce odpowiadają za około 35 proc. ceny produktu. Kolejnym czynnikiem jest koszt zatrudnienia oraz część kosztów stałych – to około 18 proc. kwoty, jaką płacimy za pieczywo. Duże znaczenie mają także koszty transportu oraz opłaty za prąd i gaz. Czynniki te składają się na około 14 proc. ceny wyrobów piekarskich.

Ważne! Aby móc zachować najwyższą jakość, podstawowy asortyment piekarniczy wypieka się bez droższych dodatków, które wpływają na wzrost ceny.

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia Producentów Pieczywa

