Gdzie paliwo jest najdroższe? Na tych stacjach zapłacisz najwięcej za litr

Gdzie ceny paliw są najwyższe? Jeśli chcesz oszczędzić, to lepiej tam nie tankuj

Jak pisze Wprost powołując się na InterCars, 71 proc. ceny paliwa to koszt zakupu przez stację surowca. Do tego doliczamy 19 proc. akcyzy, 8 proc. podatku VAT, 2 proc. opłaty paliwowe i 1 proc. opłaty emisyjnej. Sama marża wynosi 3,5 proc. czyli stacja zarabia ok. 22 groszy na zatankowanym litrze. Tym samym różnice cenowe między stacjami zwykle nie są diametralne.

Stąd też stacje coraz więcej inwestują w ofertę gastronomiczną, czy dając możliwość zapłacenia rachunków. Ta część działalności stacji paliw będzie się rozszerzać wraz z elektryfikacją, gdyż ładowanie auta elektrycznego zajmuje więcej czasu niż tradycyjne tankowanie.

Jednak różnice między stacjami są i jeśli chcemy zaoszczędzić w wakacje, to oprócz korzystania promocji na paliwo, możemy również wybierać odpowiednie stacje. Jak podaje Wprost, ceny za paliwa droższe o 20-30 groszy/litr są zwykle na stacjach umiejscowionych przy autostradach.

Nie jest to jednak kwestia zawyżania marży, aby zwiększyć zyski, a wyższe koszty utrzymania stacji przy autostradzie. Droższa jest umowa dzierżawy, ponadto stacje przy autostradach muszą mieć duży punkt gastronomiczne, ładowarki do aut elektrycznych, czy przyłącza energetyczne, co podnosi ceny utrzymania stacji, a więc ceny paliw. Jeśli więc chcemy zatankować taniej, lepiej zrobić to przed podróżą, a nie w trakcie.

Szykuje się kolejny wakacyjny wzrost cen paliw

Jak podają analitycy z E-petrol.pl, średnie ceny paliw na początku lipca wyniosły 6,44 zł za litr Pb95, 6,46 zł za litr diesla i 2,69 zł za litr LPG. Według prognoz ceny mogą w najbliższych tygodni wzrosnąć o 40-60 groszy/litr.

Obecnie kraje OPEC+ zmniejszają wydobycie, a jak podaje Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej w trzecim kwartale baryłka ropy ma wzrosnąć z obecnej ceny 83 dolarów, do 90 dolarów.