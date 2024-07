Wakacyjne promocje na stacjach benzynowych. Gdzie najtaniej zatankować?

Promocje na paliwo na Orlenie

Od 28 czerwca Orlen oferuje kierowcom promocję, która obowiązuje do końca wakacji, czyli do 1 września. Tak jak w poprzednim roku, skorzystać z niej można osiem razy, cztery razy w lipcu i cztery razy w sierpniu, do tego promocja działa tylko w piątki, soboty i niedziele.

Promocja wynosi 30 groszy/litr dla uczestników programu lojalnościowego Orlen Vitay, z kolei posiadacze Karty Dużej Rodziny mają promocję wysokości 45 groszy/litr. Przy jednym promocyjnym tankowaniu klient korzystający z promocji może zatankować 50 litrów paliwa.

Promocyjne tankowanie na Circle K

Z kolei od 1 lipca z promocją wystartowała sieć stacji Circle K. Promocja dla uczestników programu lojalnościowego pozwala na pięć promocyjnych tankowań w ciągu miesiąca. Tankując paliwo miles lub milesPLUS płącimy o 30 groszy/litr taniej, a gaz LPG SupraGas 10 groszy/litr mniej.

Jedno promocyjne tankowanie wynosi maksymalnie 50 litrów. Promocja trwa do 31 sierpnia.

Tańsze tankowanie na Shell

Shell rozpoczął wakacyjne promocje 21 czerwca. Uczestnicy programu lojalnościowego, będą mogli zatankować od 10 do maksymalnie 60 litrów paliwa taniej. Każdy litr powyżej granicy 60 kosztuje regularną stawkę. Co ważne, nie ma limitu tankowań.

Aż 40 groszy na litrze taniej zapłacimy za droższe paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. W przypadku paliw Shell FuelSave95 i Shell FuelSave Diesel, promocja obniża cenę o 20 groszy/litr. Z kolei tankując gaz LPG Shell AutoGas, możemy obniżyć cenę tankowania o 10 groszy/litr.

Rabaty nie obowiązują na każdej stacji sieci.

Wakacyjna promocja paliwowa na BP

W ramach programu lojalnościowego Paynack, klienci mogą zatankować podstawowe paliwa w promocyjnej cenie, niższej o 30 groszy/litr. Promocja jest dostępna tylko w piątki, soboty i niedziele i kończy się 1 września.

Ponadto w czwartki i w niedzielę na BP można tankować droższe warianty paliw Ultimate w cenie podstawowych.

Rabaty na paliwo na stacjach Moya

Do 1 września, klienci w programie lojalnościowym Super MOYA mogą korzystać z promocji wysokości 30 groszy/litr benzyny i oleju napędowego. W przypadku LPG promocja wynosi 10 groszy/litr.

Rabat można zwiększyć do 40 groszy/litr (za benzynę lub olej napędowy), lub 20 groszy/litr (w przypadku LPG), jeśli skorzystamy z oferty gastronomicznej stacji (np. kupimy kawę, lub hot-doga).

Promocyjne paliwo na AMIC

Klienci w programie lojalnościowym AMIC Club mogą zatankować raz w tygodniu taniej o 35 groszy/litr tankując benzynę Pb95 Pro oraz olej napędowy ON Pro. Z kolei bazowe paliwa Pb95, Pb98 i olej napędowy w ramach promocji są przecenione o 30 groszy/litr. W ramach promocji, rabat na LPG wynosi 10 groszy/litr. Limit promocyjnego tankowania wynosi 50 litrów.

Promocja na paliwo MOL

Na stacjach MOL (niegdyś Lotosu) możemy otrzymać rabat na paliwo wysokości 15 groszy/litr (na paliwa MOL EVO i LPG) zakładając konto w aplikacji MOL Move. Rabat na paliwa premium wynosi 40 groszy/litr.

Oprócz tego w aplikacji dostajemy cztery kupony zniżkowe na paliwa podstawowe. Jeden wynosi 20 groszy/litr, drugi 25 groszy/litr, trzeci 30 groszy/litr, a czwarty 35 groszy/litr.

